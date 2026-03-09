Christophe Dugarry est très inquiet pour le PSG

Depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain rend des copies mitigées en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. L’effectif de Luis Enrique semble à bout de souffle et paie sans doute l’enchaînement de deux saisons sans avoir eu de coupure estivale. Et beaucoup sont ceux à craindre le pire en huitième de finale de C1 contre Chelsea. Le champion du monde 1998 Christophe Dugarry fait peut-être partie de ceux-là. Interrogé sur le club de la capitale, l’ancien attaquant s’est dit très inquiet pour les Rouge et Bleu.

« Le PSG est dépassé, sans idée, c’est quand même assez triste. (…) Au bout d’un moment, il y a une réalité qui te rattrape, c’est que ton équipe n’y arrive plus. Tout ce que qui a fait sa force pendant cinq mois n’existe plus. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et personne n’est sûr de rien. Pendant cinq mois, on a vu un Paris Saint-Germain exceptionnel. Ça veut dire que peut-être on ne reverra plus jamais le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Il faut l’entendre. Et même les joueurs doivent l’entendre. (…) Il y a des leviers qui existent : se reposer à l’intersaison et ne pas aller faire une Coupe du monde des clubs. Prendre des recrues qui vont dynamiser le groupe et t’amener quelque chose de nouveau, ça n’a pas été fait. (…) Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain est méconnaissable. C’est devenu une équipe qui ne fait plus peur », a-t-il confié au micro de RMC Sport.