Ligue 1 : Rennes fait le spectacle à Nice, Lille accroché sur le fil par Lorient, Le Havre chute à Brest

Après la victoire tranquille du RC Lens contre le FC Metz (3-0), la 25e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec le traditionnel multiplex et trois rencontres programmées à 17h15. En déplacement à l’Allianz Riviera, le Stade Rennais avait à cœur de confirmer son renouveau face à l’OGC Nice. Désormais sous la houlette de Franck Haise, les Bretons ne tardaient pas à faire la différence. Sur un centre en retrait de Rongier, Lepaul passait devant Oppong et ouvrait le score d’une reprise du pied droit (0-1, 13e). Idéalement lancé, le SRFC doublait la mise dans la foulée grâce à Szymanski (0-2, 20e). Ultra-dominateurs, les Rennais déroulaient et pensaient inscrire un 3e but. Après le penalty raté de Lepaul, Al-Tamari, opportuniste, concluait de la tête mais son but était finalement refusé pour être entré dans la surface au moment de la frappe de son coéquipier (37e).

En difficulté sur le plan défensif et sans véritable attaquant de pointe, Nice souffrait et la physionomie de la rencontre ne changeait pas vraiment au retour des vestiaires. Al-Tamari inquiétait encore Diouf qui maintenait les siens en vie (49e) mais le tableau d’affichage, lui, n’évoluait plus. Si Carlos passait tout proche de la réduction du score (65e), Nice rendait un peu plus les armes lorsque Blas armait une superbe frappe pour sceller la victoire des siens (0-3, 74e). Dans le temps additionnel, le jeune Mukiele participait lui aussi à la fête (0-4, 90+2e). Avec cette victoire (4-0), Rennes poursuit sa belle dynamique et remonte au 5e rang. En face, les Aiglons stagnent, eux, à une inquiétante 15e place.

Rennes enchaîne, Lille recale

Autre belle affiche du jour ? Lille-Lorient. Sixième au coup d’envoi, le club nordiste se devait de l’emporter face aux Merlus pour rester dans la course au podium. Sans Giroud, absent de dernière minute, le LOSC entamait parfaitement cette rencontre. Oui mais voilà, malgré de belles intentions offensives, les Dogues butaient sur une défense lorientaise bien regroupée. Accroché à la pause, Lille allait finalement faire la différence au retour des vestiaires. Sur une belle ouverture de Bentaleb, Fernandez-Pardo se jouait de Talbi avant de tromper Mvogo (1-0, 65e). Quelques minutes plus tard, Perrin passait lui tout proche du break mais sa tentative heurtait le poteau (71e). Dans le dernier quart d’heure, le LOSC résistait mais craquait finalement sur le gong et Avom offrait le point du match nul aux Merlus d’un magnifique missile (1-1, 90+3e).

Rattrapé sur le fil, Lille reste 6e et perd deux précieux points. Lorient est 10e. Enfin, en terres brestoises, Le Havre a logiquement chuté. Après un premier acte globalement ennuyant, le SB29 trouvait la faille dans le temps additionnel. Opportuniste après une ouverture de Lala vers Ajorque, Del Castillo prenait le meilleur sur la défense havraise et lobait Diaw du gauche (1-0, 45+2e). En tête à la pause, les Brestois confirmaient au retour des vestiaires. Si Quetant (55e) puis Soumaré (62e) se signalaient pour les Normands, c’est finalement Ajorque qui doublait la mise. Servi par Doumbia, l’ancien attaquant de Mayence reprenait du gauche à ras de terre et trompait la vigilance du portier normand (2-0, 71e). Avec ce succès, Brest pointe au 9e rang alors que les Ciel et Marine chute à la 14e place.

Tous les résultats de 17h15

