Mercato : l’Angleterre se paie déjà la tête de Roberto De Zerbi

«Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.» Pablo Longoria a beaucoup de qualités. Mais on est certain qu’il n’a aucun talent de voyance puisque ses déclarations ont eu une durée de vie de seulement 18 jours. Le 26 janvier, celui qui était président de l’OM avait juré fidélité à l’entraîneur italien lors d’un entretien accordé au Telegraph. Quelques jours plus tard, le 12 février, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé la fin de leur collaboration avec de RDZ à 2h35 du matin. Un départ en catimini pour le natif de Brescia, qui n’a pas été le seul à quitter le navire puisque Longoria a également été remplacé un peu plus tard. Pour De Zerbi, quitter Marseille, un club et une ville qui sont entrés dans son cœur, a été un déchirement.

Un entraîneur libre et courtisé

Mais cela fait aussi partie de la vie d’un entraîneur de football au plus haut niveau. Une fois libre et sur le marché, le technicien âgé de 46 ans, qui est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de sa génération, a rapidement été associé à des clubs. Dès le 16 février, soit seulement 4 jours après avoir annoncé son départ de la cité phocéenne, La Repubblica a dévoilé que la Fiorentina était sur les rangs pour tenter de l’accueillir. Mais c’est surtout l’Angleterre qui lui fait les yeux doux. Après le départ de Thomas Frank, Tottenham a coché son nom avant de finalement miser sur Igor Tudor. Sauf que le Croate est déjà menacé. La piste menant à RDZ a refait surface en fin de semaine dernière comme l’a révélé le Telegraph.

Le média britannique a aussi précisé que Manchester United a un œil sur De Zerbi, qui a une grosse préférence pour les Red Devils. Une information qui fait beaucoup de bruit en Angleterre, où on salue le bon travail de l’Italien à Brighton. C’est le cas du Manchester Evening News qui a écrit que sa cote est élevée après son passage chez les Seagulls, qu’il a mené à l’Europe pour la première fois de leur histoire. MU, qui devrait chercher un nouveau coach pour la saison prochaine selon le MEN, apprécie beaucoup son profil et son expérience, ainsi que le style de jeu offensif de ses équipes. Ce n’est pas la première fois que RDZ est lié à Manchester United. Mais cette fois-ci, les voyants semblent au vert puisqu’il est libre et qu’il est intéressé par le poste.

De gros doutes sur RDZ

Pourtant, on observe une certaine réticence à son égard de l’autre côté de la Manche. «De Zerbi a quitté Brighton à la fin de la saison 2023/24 après avoir exprimé publiquement son mécontentement quant à la stratégie de recrutement du club. Après un an et demi passé à Marseille, De Zerbi a quitté le club cette année. Cette saison en Ligue des champions, les Marseillais se sont également inclinés face à l’Atalanta et au Sporting. Lors de son passage à Brighton, De Zerbi a subi de lourdes défaites contre Manchester City, Arsenal, l’AS Roma, Luton Town, Aston Villa et Everton. Un autre sujet d’inquiétude est sa tendance à sacrifier les autres lorsqu’il est en difficulté. À Manchester United, compte tenu des doutes quant à la capacité de la direction à performer au plus haut niveau, cela peut rassurer les supporters, mais cela crée des tensions en dehors du terrain. Lors de sa dernière saison à Brighton, le club a vendu des joueurs importants comme Moises Caicedo, Alexis Mac Allister et Robert Sanchez. Bart Verbruggen, João Pedro et Carlos Baleba sont arrivés, tandis que Mahmoud Dahoud a rejoint le club gratuitement et Ansu Fati a été prêté».

Le MEN poursuit : «De Zerbi a fait part de sa frustration de ne pas avoir bénéficié du soutien financier qu’il estimait mériter après la sixième place en Premier League et la qualification pour la Ligue Europa. "Cette année-là, après avoir terminé sixième, l’effectif aurait dû être renforcé, comme ce fut le cas l’année de mon départ", a-t-il déclaré, après que le club ait dépensé près de 200 millions de livres sterling (230 M€) lors du premier mercato de Fabian Hurzeler. Il faut également prendre en compte le parcours de De Zerbi en club. Son passage de trois saisons à Sassuolo, en Italie, est le plus long qu’il ait effectué dans un club depuis ses débuts comme entraîneur en 2013. Il est resté 85 jours à Palerme, moins d’un an à Benevento et 30 jours au Shakhtar Donetsk (…) Manchester United ne peut ignorer les avertissements évidents de Roberto De Zerbi qui ont coûté cher à Ruben Amorim. Roberto De Zerbi a des admirateurs à Manchester United après son travail impressionnant à Brighton et à Marseille, mais sa nomination soulèverait un certain nombre de questions.».

Carrick a des soutiens face à l’Italien

En Angleterre, certains ne sont pas fans de la piste RDZ et militent pour le maintien de Michael Carrick. C’est le cas du Sun. «Malgré l’intérêt manifesté par les Spurs, De Zerbi privilégierait le poste à Old Trafford. Il est « très intéressé » par la perspective de devenir le nouvel entraîneur de Manchester United. Ce serait un coup dur pour Michael Carrick, qui n’a perdu qu’un seul match depuis qu’il est devenu entraîneur-chef par intérim des Red Devils en janvier. Carrick a subi sa première défaite face à Newcastle mercredi, suite aux buts d’Anthony Gordon et de Will Osula. Mais les joueurs de United souhaitent toujours que la légende du club obtienne le poste de façon permanente. Le mois dernier, SunSport a révélé que des stars comme Bruno Fernandes, Harry Maguire et Luke Shaw étaient impressionnées par l’approche tactique de Carrick et sa connaissance du jeu. On ignore pour l’instant si les Red Devils décideront de conserver l’ancien international anglais ou de nommer un nouvel entraîneur.»

Le Mirror est du même avis et rappelle les faits d’armes de Carrick. «Manchester United est à la recherche d’un entraîneur cet été. Carrick assure actuellement l’intérim jusqu’à la fin de la saison, même s’il est pressenti pour le poste d’entraîneur permanent. Sous sa direction, United a remporté six de ses huit derniers matchs de Premier League, concédé un nul et une défaite (…) Roberto De Zerbi, la cible de Manchester United pour le poste d’entraîneur, serait apparemment très intéressé par le poste à Old Trafford cet été, ce qui pourrait être un coup dur pour Michael Carrick et Tottenham Hotspur (qui veut aussi le recruter, ndlr).» La balle est donc dans le camp des dirigeants mancuniens, qui ont plusieurs cibles en tête dont RDZ, Julian Nagelsmann ou encore Oliver Glasner. Il n’est pas impossible que Carrick reste aussi. Ce qui est sûr, c’est que la piste De Zerbi est loin de faire l’unanimité pour le moment.