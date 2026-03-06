Menu Rechercher
Ligue 1

OM : Habib Beye envoie un message à Benjamin Pavard

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Benjamin Pavard avec l'OM @Maxppp
Toulouse Marseille
Non utilisé contre Toulouse lors du quart de finale de Coupe de France perdu face aux Pitchounes, Benjamin Pavard a-t-il été déclassé par Habib Beye ? Souvent critiqué, le défenseur prêté par l’Inter aura sa chance. Beye l’a assuré en conférence de presse, à la veille du déplacement dans la ville rose.

« Tous les joueurs ont un rôle à jouer en cette fin de saison. J’ai eu très peu de temps pour préparer le premier match. On fait des choix, certains joueurs ne sont pas tout de suite impliqués. Benjamin doit être un leader par rapport à son vécu, et son expérience. Il doit être impliqué à 100% et il aura sa carte à jouer comme tous les autres », a confié le coach marseillais.

Pub. le - MAJ le
