Gianluigi Donnarumma a fait une victime à Manchester City

Malgré une saison historique réalisée dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a fait le choix de quitter l’aventure parisienne après ne pas avoir trouvé d’accord avec ses dirigeants sur une prolongation de contrat. Le portier italien a décidé de s’engager du côté de Manchester City, en Premier League, contre 35 millions d’euros. Arrivé le dernier jour du mercato, l’ex-portier du PSG s’est rapidement montré décisif et a gagné sa place de titulaire auprès de Pep Guardiola.

Pourtant, Gianluigi Donnarumma n’était pas censé être le numéro 1. En effet, James Trafford avait snobé Newcastle United pour rejoindre Manchester City en provenance de Burnley pour environ 30 millions d’euros et croyait être le gardien titulaire des Skyblues. Mais l’arrivée de Donnarumma a tout changé pour le gardien international anglais, qui avait été titularisé lors des trois premières journées de Premier League, avant de se contenter d’être la doublure du gardien italien, pour un total de huit rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

James Trafford n’était pas au courant pour Gianluigi Donnarumma

Et forcément, cela passe mal pour le jeune gardien de 23 ans, qui n’a pas hésité à évoquer toute sa frustration en révélant ne pas être au courant de l’arrivée de Gigio. «Je ne m’attendais pas à ce que cette situation se produise, mais c’est arrivé, alors il faut faire avec. Maintenant, c’est fait. Je vais donc travailler très dur chaque jour et on verra ce qui se passera. Je vais y aller étape par étape, essayer de travailler aussi dur que possible et advienne que pourra», a-t-il réagi au Daily Mail, lui qui risque de perdre sa place chez les Three Lions, en vue du Mondial 2026.

«C’est simplement une expérience de plus à ajouter à ma carrière et un bon apprentissage. Évidemment, tout le monde est au courant de ma situation, donc je dois simplement jouer du mieux que je peux à chaque fois que je joue. J’ai assurément un contrat. Je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Je sais seulement que je vais y aller étape par étape et essayer de m’améliorer», a ajouté Trafford, visiblement frustré de sa situation. Pour autant, le portier anglais n’en veut pas à son collègue, qu’il reconnait comme «un grand gardien et un type formidable».