Medhi Benatia annonce son départ de l’OM !

La crise qui secoue l’Olympique de Marseille a pris une nouvelle dimension ce week-end après le scénario cruel concédé face à Strasbourg (2-2). Pour son premier match sans Roberto De Zerbi, parti dans la nuit de lundi à mardi, les Olympiens ont de nouveau laissé filer une victoire qui leur tendait les bras. Malgré deux buts d’avance dans un Vélodrome sous tension, l’OM s’est effondré dans le money-time. Une rechute symptomatique d’une équipe qui doute, incapable de verrouiller ses fins de match.

Cette rencontre est venue confirmer un malaise profond, quelques jours seulement après l’élimination en Ligue des champions face à Bruges et la claque reçue contre le PSG (5-0). Dans ce contexte électrique, le départ de l’entraîneur italien a agi comme un séisme. Mais les supporters de l’OM étaient sans doute loin de s’imaginer qu’il allait précéder celui d’un autre homme important de la direction sportive olympienne : celui de Medhi Benatia, directeur du football du club phocéen.

Benatia démissionne !

L’ex-international marocain l’a officialisé ce dimanche dans un long communiqué publié sur son compte Instagram : « depuis mon arrivée au club, j’ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession : redonner à l’Olympique de Marseille la place qu’il mérite. Aujourd’hui, nous sommes encore dans la course. L’objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Avant de poursuivre : « à Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM. Je pars avec le sentiment d’avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés. Restez derrière eux, encouragez-les comme vous savez le faire ! Je souhaite aux joueurs et au staff une réussite totale pour cette fin de saison. Marseille est et restera à part « Allez l’OM ». Bien évidemment, je prendrai le temps d’expliquer mon choix le moment voulu », a communiqué Benatia.

Arrivé en 2023 et propulsé en tant que directeur sportif en janvier 2025, Benatia était devenu l’un des principaux hommes forts de la direction sportive de l’Olympique de Marseille. Principal responsable du recrutement, il avait grandement contribué à l’arrivée de De Zerbi, mais aussi à la seconde place des Phocéens la saison passée en championnat. Mais les derniers résultats de l’OM, en C1 et en championnat, additionnés à la gronde des supporters l’auront finalement poussée à partir. En l’espace de quatre jours, Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille perdent donc deux de leurs hommes forts…