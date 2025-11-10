Real Madrid : Rodrygo veut claquer la porte dès cet hiver !

Au Real Madrid, le cas d’Endrick fait beaucoup parler. Mais le jeune crack, proche de l’Olympique Lyonnais cet hiver, n’est pas le seul Brésilien à vivre une situation délicate chez les Merengues. Déjà rétrogradé au rang de remplaçant la saison dernière, Rodrygo (24 ans) était annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival. Mais l’international brésilien (34 sélections, 9 buts) était finalement resté et n’est pas au mieux sous les ordres de Xabi Alonso, avec seulement deux passes décisives en 13 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues.

« Il y a toujours des offres, je ne vais pas mentir. Mais j’ai toujours clairement fait savoir au club que je voulais continuer à réussir ici, encore plus que je ne l’ai déjà fait. Tant que Madrid me veut, je serai toujours là. Si un jour le Real Madrid me dit : "Rodry, trouve une équipe", je dirai : "OK". Mais ça n’est pas arrivé », avait assuré l’ailier de 24 ans au début de la saison. Mais à quelques mois de la Coupe du monde 2026, qu’il rêve de disputer avec la Seleção, Rodrygo aurait changé d’avis en voyant sa situation empirer.

Le Real Madrid est prêt à le laisser partir

Selon les informations d’ESPN Brasil, le Brésilien n’apprécie pas du tout sa situation actuelle au Real Madrid et se réserve maintenant la possibilité de quitter le club en janvier prochain, lors du prochain mercato. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, le mal-être du natif d’Osasco n’a cessé de croître, lui qui n’a été titularisé qu’à trois reprises depuis le début de saison et rien n’indique que la situation de Rodrygo évoluera, d’après le média brésilien. Par conséquent, lui, mais aussi le Real Madrid - même s’ils ne l’admettent pas publiquement - envisagent un possible transfert lors du prochain mercato.

Et concernant une possible destination, Rodrygo privilégierait un transfert en Angleterre, lui qui avait déjà été évoqué du côté de Chelsea et d’Arsenal l’été dernier. Cependant, aucune offre officielle n’a été formulée pour le moment, mais si un intérêt réel se manifeste d’ici janvier, le club madrilène et l’entourage du joueur travailleront ensemble pour étudier l’offre. Sous contrat jusqu’en 2028, Rodrygo était évalué entre 80 et 100 millions d’euros par le Real Madrid l’été dernier, mais le prix pourrait logiquement être revu à la baisse. La Premier League est prévenue.