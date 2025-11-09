Liga : le Real Madrid tenu en échec face au Rayo Vallecano

Leader de Liga avec 4 points d’avance sur Villarreal, les hommes de Xabi Alonso se déplaçaient à Vallecas ce dimanche pour affronter le Rayo Vallecano, dans le cadre de la 12e journée. Battus par Liverpool en Ligue des Champions (1-0) en milieu de semaine, les Madrilènes souhaitaient rapidement rebondir et ainsi conforter leur première place avant la trêve internationale, sur une pelouse où ils ne se sont plus imposés depuis la saison 2021-2022. Pour ce derby madrilène, Alonso avait aligné un 11 très offensif avec Mbappé, Vinícius Jr, Bellingham, Brahim Díaz et Arda Güler, tandis que Camavinga occupait l’entrejeu en l’absence de Tchouaméni. En défense, Trent Alexander-Arnold est une nouvelle fois resté sur le banc, Valverde était, lui, aligné au poste de latéral droit. En face, le Rayo Vallecano, 12e de Liga avant le match, voulait se relancer après une lourde défaite 4-0 contre Villarreal. Victorieux en Ligue Europa Conférence cette semaine face au Lech Poznań (3-2), les hommes de Francisco rêvaient de créer l’exploit cet après-midi, à noter que le Français Florian Lejeune était titulaire en défense pour les locaux.

Le Real Madrid a immédiatement tenté de mettre le pied sur le ballon, avec une première madjer ratée de Brahim Díaz (3e) et un missile de Güler détourné par Batalla (3e), mais le Rayo Vallecano, solide en bloc bas, a rapidement calmé les ardeurs madrilènes. Vinicius Jr a cherché à provoquer sur le côté gauche sans succès, Bellingham et Mbappé ont manqué de précision, et Asencio a raté une tête pourtant seul sur un centre de Brahim Díaz (23e). Du côté du Rayo, Ratiu a repoussé un tir de Vinicius dans la surface (42e). La première période a été hachée par de nombreuses fautes et 5 cartons jaunes (Rațiu 15e, Álvaro García 33e, Huijsen 36e, Brahim Díaz 44e, De Frutos 45+3e), et les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score nul de 0-0, le Real frustré par son manque d’efficacité et le Rayo solide en défense. À noter que Pedro Diaz est sorti sur blessure à la 27e, remplacé par Espino.

Le Real Madrid n’a plus gagné à Vallecas depuis 4 ans

Au retour des vestiaires, Dean Huijsen, dans une mauvaise passe, a été remplacé par Éder Militão : un choix logique de la part du technicien espagnol puisque Huijsen avait écopé d’un carton jaune. Valverde avait l’occasion d’ouvrir le score à la 49e, mais l’Uruguayen a complètement manqué son tir sur coup franc. Les joueurs du Rayo ont directement répondu : sur un très bon centre d’Espino, Palazon a surgi au 1er poteau, mais n’a pas réussi à cadrer sa tentative. Comme souvent Arda Güler a tenté de prendre les choses en mains, à l’image de sa frappe enroulée à la 52e sur un service de Kylian Mbappé, mais sans franchement imposer son jeu. Quelques instants plus tard, la connexion Vinicius-Mbappé a failli faire mouche, mais le capitaine des Bleus a manqué son tir.

Le capitaine Valverde a tenté une lourde frappe du pied droit à la 69e, mais le portier du Rayo a encore repoussé son tir. Cherchant à débloquer le score, Xabi Alonso a lancé Rodrygo à la 80e à la place de Camavinga, puis Alexander-Arnold a remplacé Valverde deux minutes plus tard. Les Merengues ont continué de pousser jusqu’au coup de sifflet final, tandis que les joueurs du Rayo se sont contentés de défendre. Malgré leur domination, le match s’est terminé sur un score nul et vierge, 0-0. Avec ce résultat, la Casa Blanca reste leader de la Liga avec 31 points, tandis que le Rayo occupe la 12e place avec 15 points. Un mauvais résultat pour le Real, qui pourrait voir le Barça se rapprocher ce soir, et qui reste incapable de s’imposer à Vallecas depuis la saison 2021-2022.