Real Madrid : le retour sur terre de Dean Huijsen fait très mal !

La saison avait très bien commencé pour Dean Huijsen. Pour ses premières apparitions sous la tunique madrilène, celui qui a coûté 59 millions d’euros aux Merengues avait laissé de très bonnes sensations. Doué balle au pied, étant ainsi capable de briser des lignes avec une passe bien sentie, et souvent bien positionné et intelligent derrière, le joueur qui a grandi à Malaga régalait l’opinion publique et s’affirmait déjà comme le patron de l’arrière-garde madrilène. Un véritable cadeau du ciel pour Xabi Alonso, très fan de son profil.

Mais en ce moment, c’est un tout autre Huijsen que l’on voit, à l’image de son match contre Liverpool mardi soir. De façon générale, dans les matchs avec une opposition un peu sérieuse, Huijsen n’a pas été à la hauteur de l’enjeu. Face aux Reds, il a clairement pris l’eau, avec de nombreux errements défensifs. Souvent mal positionné, pas forcément gagnant de ses duels, il a même été mauvais dans ce qui est pourtant sa spécialité : la relance. Sur la pelouse d’Anfield, il a terminé avec 14 passes ratées au compteur, ce qui est énorme et a offert plusieurs situations intéressantes aux Reds.

Mais où est passé le vrai Huijsen ?

Dans la presse madrilène, il est clairement pointé du doigt. « Huijsen doit dissiper les doutes dans les matchs les plus exigeants », titre ainsi Marca. Le média s’inquiète notamment de sa tendance à éviter les chocs et les coups, estimant aussi qu’il est trop fragile dans les duels. Une certaine forme de nonchalance et de suffisance est aussi évoquée, avec la référence à ce fameux même du chill guy, présentant l’Hispano-Néerlandais comme un joueur tranquille et calme. Peut-être trop même, surtout dans un club où, historiquement, les défenseurs centraux qui se sont imposés sur la durée ont généralement été des joueurs plutôt sanguins et agressifs, à l’image de Sergio Ramos, de Pepe ou même d’Antonio Rüdiger.

Un Huijsen à deux visages. Plutôt à l’aise et pas spécialement sollicité dans la plupart des matchs de Liga, où il peut donc se permettre quelques erreurs qui n’ont pas forcément de conséquences, mais en difficulté contre des attaquants d’un niveau supérieur comme ceux de Liverpool. Face au FC Barcelone, malgré le peu de mordant de l’attaque catalane, il n’avait pas forcément transmis une sensation de sérénité totale, et lors du derby madrilène, il avait été extrêmement en difficulté. S’il conserve la confiance d’Alonso pour l’instant, Huijsen sait qu’il doit faire mieux puisqu’à ses côtés, Éder Militão est plutôt convaincant, et Antonio Rüdiger, une fois revenu de blessure, mais aussi Raul Asencio ou David Alaba lorgnent sa place dans l’axe de la défense…