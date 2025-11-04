Menu Rechercher
12'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 4e journée
Liverpool
0 - 0
12'
Real Madrid
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 3 Real Madrid 10 8 Liverpool 7
Possession 66% Real Madrid Liverpool
Compositions Liverpool 4-3-3 Real Madrid 4-1-4-1
Prono

Qui va gagner ?
1 LIV N NUL 2 RMA
1317 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
D
V
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
14% 1 Victoire 14% 1 Nul 71% 5 Victoires

Blessures & suspensions

Alisson Becker Alisson Becker Ischio-jambiers Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à l'aine Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Jeremie Frimpong Jeremie Frimpong Ischio-jambiers Curtis Jones Curtis Jones Blessure à l'aine Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers
David Alaba David Alaba Blessure au mollet Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Match Liverpool - Real Madrid en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 4 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Liverpool et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 4 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Real Madrid.

Arbitres

István Kovács arbitre principal
0.2
2.8
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Ferencz Tunyogi arbitre assistant
Mihai Marius Marica arbitre assistant
Marcel Bîrsan quatrième arbitre
Fedayi San arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 43653
  • Affluence maximum : 60455
  • % de remplissage : 77

Match en direct

Date 04 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ SPORT
Code LIV-RMA
Zone Europe
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Liverpool Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Real Madrid ?

Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-3-3 : G. Mamardashvili, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, F. Wirtz, H. Ekitiké, Mohamed Salah.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, F. Valverde, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, A. Güler, E. Camavinga, J. Bellingham, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Liverpool Real Madrid ?

István Kovács est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Real Madrid ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

