Match Liverpool - Real Madrid en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 4 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Liverpool et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 4 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Real Madrid.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Liverpool Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Real Madrid ?
Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-3-3 : G. Mamardashvili, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, A. Mac Allister, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, F. Wirtz, H. Ekitiké, Mohamed Salah.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, F. Valverde, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, A. Güler, E. Camavinga, J. Bellingham, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Liverpool Real Madrid ?
István Kovács est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Real Madrid ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.