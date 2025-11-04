Real Madrid : le constat lucide de Xabi Alonso

À l’instar du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (1-2), le Real Madrid a perdu son choc de la soirée. De retour à Anfield, la Casa Blanca s’est inclinée 1-0 contre des Reds pourtant dans le dur dernièrement. Si Kylian Mbappé a vécu une soirée compliquée, son coach Xabi Alonso n’a pas voulu accabler ses joueurs malgré une deuxième défaite lors d’un grand match, après celle contre l’Atlético.

« Ce fut un match équilibré, avec des moments, surtout en deuxième mi-temps, ces 15 minutes où nous avons concédé un corner, une faute, un tir direct… qui vous demandent beaucoup d’efforts et où, finalement, le but arrive. Mais ce fut un match intense, avec une première mi-temps équilibrée. Et en deuxième mi-temps, tout a été très serré, une question de petits détails. Ces fautes un peu inutiles nous ont fait perdre l’initiative. Nous avons eu du mal à mieux atteindre la dernière ligne. Ils s’effondraient et dans la surface, nous avions du mal à faire des dégâts, mais c’était un match où il fallait travailler, gagner du terrain et ensuite, tout était question de détails. Au final, cela a penché de leur côté. Le match a été équilibré, avec des détails. À un moment donné, ils ont pris l’avantage… et il y a beaucoup de façons de perdre. Aujourd’hui, c’était très différent du match au Wanda (défaite 5-2 face à l’Atlético, ndlr). Aujourd’hui, on a tout donné, nous avons bien joué, l’attitude était bonne. Il nous a manqué certaines choses que nous devrons améliorer à l’avenir, car il y en aura certainement d’autres. Mais aujourd’hui, c’était le match le plus difficile de la première phase de la Ligue des Champions. Pour moi, le plus inquiétant, c’est que nous devons apprendre. Dans ces moments où ils pressent, nous devons tenir bon et ne pas concéder ces fautes et ces corners. Ce fut un match très intense », a-t-il déclaré en conférence de presse.