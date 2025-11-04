Ligue des Champions : le Real Madrid se casse les dents à Anfield, victoire quasi miraculeuse de l’AS Monaco à Bodo/Glimt

En plus du choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, cette quatrième journée de Ligue des Champions nous offrait d’autres belles affiches, à commencer avec un Classique du foot européen : un duel entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield. Deux dynamiques opposées, puisque les Merengues arrivaient avec trois victoires en trois matchs et d’excellents résultats en Liga, pendant que les Reds traversent une période très compliquée. Et les Anglais se sont imposés 1-0, créant la surprise. Avec du beau monde des deux côtés - Vinicius Jr et Mbappé devant côté Real et Salah, Ekitike et Wirtz côté Liverpuldien - la rencontre démarrait sur un rythme assez calme. Les situations intéressantes étaient rares, avec un KM10 peu inspiré sur cette frappe lointaine complètement dévissée par exemple (18e). Les deux équipes affichaient cependant des intentions très claires : se projeter très vite vers l’avant après la récupération. Mais il y avait assez peu d’espace, d’un côté comme de l’autre. Thibaut Courtois sortait cependant une parade exceptionnelle devant Dominik Szoboszlai, qui avait bénéficié d’un centre de Florian Wirtz, afin d’éviter l’ouverture du score avant la demi-heure de jeu (27e). La première grosse occasion du soir. Le Belge se couchait bien sur cette nouvelle frappe du Hongrois (36e), et les Reds commençaient vraiment à mettre la pression. Le portier merengue était en feu et sortait une nouvelle main incroyable, toujours sur le 8 scouser (43e). Bellingham prenait les choses en main avec un joli crochet, mais butait ensuite sur Mamadarshvili (44e), sur la première vraie situation chaude madrilène.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Real Madrid 9 4 +6 3 0 1 8 2 6 Liverpool 9 4 +5 3 0 1 9 4

Dès le retour des vestiaires, Courtois récidivait avec un nouveau sauvetage, cette fois sur une tête à bout portant de Van Dijk (47e), puis sur une tête d’Ekitike (48e). Une soirée exceptionnelle pour le Belge. Derrière, le Français manquait le cadre de très peu, de la tête encore (48e). Les Merengues ne proposaient pas grand chose, et Mbappé et Vinicius Jr étaient plus ou moins invisibles. Ce qui devait arriver arriva, et c’est MacAllister qui ouvrait le score. Sur un coup franc botté par Szoboszlai, l’Argentin plaçait une tête puissante qui surprenait Courtois (1-0, 61e). Peu inspiré, les Madrilènes peinaient à réagir et leur premier avertissement de ce deuxième acte arrivait à la 75e, avec une nouvelle frappe ratée de Mbappé. Alonso ne trouvait pas de solutions, et Courtois faisait un nouveau miracle sur sa ligne devant Gakpo (86e). Soirée à oublier pour le Real Madrid en général, mais surtout pour Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Le score n’a donc plus bougé et le Real Madrid, cinquième, voit Liverpool, désormais sixième, se hisser à son niveau, les deux équipes ayant neuf points.

Première victoire pour Monaco

De son côté, l’AS Monaco cherchait sa première victoire dans cette Ligue des Champions en Norvège. Les troupes de Sébastien Pocognoli affrontaient le Bodo/Glimt, équipe qui avait le même bilan qu’elles (2 nuls et 1 défaite). La bande de Takumi Minamino a réussi à l’emporter, non sans souffrir (1-0). Dès l’entame, les Asémistes tentaient de contrôler, mais étaient relativement facilement bougés par les locaux, très entreprenants. Ils se frayaient des chemins vers la surface facilement, et côté monégasque, seul Akliouche sortait un peu du lot. Et alors que le rythme retombait un peu, c’est Folarin Balogun qui faisait trembler les filets à la 43e. Après un une-deux avec Akliouche, l’Américain fusillait le portier adverse avec un missile sous la barre. Les Monégasques avaient de la réussite puisque, dans la foulée, Hogh touchait le poteau (45e). En deuxième période, Bodo/Glimt démarrait très fort et multipliait les assauts, avec un Hauge étincelant. Monaco était sous l’eau mais tenait tant bien que mal malgré des occasions qui s’enchaînaient. L’expulsion de Gundersen à la 82e côté Bodo aidait un peu Monaco, et la fin de match assez hachée faisait les affaires monégasques, maintenant dix-huitièmes.

Dans les autres rencontres du soir, on notera que la Juventus et le Sporting se sont quittés en bons amis. Les Piémontais démarraient bien mal puisque Maximiliano Araujo ouvrait le score dès la 12e minute, d’une frappe dans la surface qui touchait le poteau avant de franchir la ligne. Ils égalisaient cependant via Vlahovic, bien servi par Thuram, à la 34e. Les Turinois, vingt-troisièmes, n’ont toujours pas gagné en Europe cette saison. L’Atlético de Madrid, auteur d’un début de compétition assez décevant, accueillait l’Union Saint-Gilloise. Les hommes du Cholo Simeone se sont imposés 3-1. Julian Alvarez, l’inévitable, a ouvert le score après une jolie séquence collective et une dernière passe de Simeone (39e). Gallagher faisait le break en deuxième période (73e) et même si mes Belges réduisaient l’écart, Llorente pliait le match dans le temps additionnel. Les Colchoneros passent quinzièmes, alors que l’Union SG descend à la 27e place. Tottenham a facilement disposé de Copenhague 4-0 grâce à des réalisations de Johnson (19e), Odobert (51e), Van de Ven (64e), Palhinha (67e) et ce alors que les Spurs ont joué à 10 après l’expulsion de Johnson à la 57e. Une bonne opération pour les Londoniens qui grimpent à la 7e matche du classement. Enfin, l’Olympiakos pensait remporter son premier match de la compétition en battant le PSV 1-0, mais les Néerlandais ont égalisé en toute fin de partie via Pepi (1-1, 90e+3).

Les résultats du soir

Atlético de Madrid 3 - 1 Royale Union SG

Alvarez (39e), Gallagher (73e), Llorente (90e+6) - Sykes (80e)

Bodo/Glimt 0 - 1 AS Monaco

Balogun (43e)

Juventus 1 - 1 Sporting CP

Vlahovic (34e) - Araujo (12e)

Liverpool 1 - 0 Real Madrid

MacAllister (61e)

Olympiakos 1 - 1 PSV

Martins (17e) - Pepi (90e+3)

Tottenham 4 - 0 FC Copenhague

Johnson (19e), Odobert (51e)