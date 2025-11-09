Ligue 1 : violents affrontements au Groupama Stadium après OL-PSG

Ce dimanche, le PSG est allé chercher une victoire spectaculaire à Lyon dans les ultimes instants de la rencontre (2-3). Un succès qui fait du bien aux Parisiens, qui reprennent le trône de leader en tête de la Ligue 1. Un succès qui porte le sceau de Joao Neves, buteur d’une tête salvatrice sur le dernier corner du match. Un but qui a provoqué l’ire d’un Groupama Stadium incandescent.

Suite à cette réalisation, certains supporters parisiens dissimulés dans la foule n’ont pas pu se retenir de célébrer avec plus ou moins de provocation envers les supporters rhodaniens. Ces derniers n’ont pas tardé à répliquer et une violente bagarre a explosé en bas de la tribune Est. Remontés, des dizaines de Bad Gones ont accouru pour aller régler leurs comptes avec les fans parisiens. L’affrontement a duré près d’une minute et des dizaines d’agents de sécurité ont dû intervenir pour calmer les esprits, non sans difficulté.