Le président de Naples calme le jeu concernant Antonio Conte

Antonio Conte sur le départ à Naples ? Après le revers des champions d’Italie en titre à Bologne (2-0) dimanche en Serie A, l’entraîneur italien avait laissé entendre une possible démission. Mais visiblement, elle n’arrivera pas. Sur son compte officiel X, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis a réitéré sa confiance envers l’ancien coach de la Juventus et de l’Inter.

« Je lis sur Internet la rumeur concernant la démission de Conte. J’aime beaucoup les réseaux sociaux, car ils constituent un moyen moderne et rapide de faire circuler les idées. Mais vous savez bien que les idées ne sont pas toujours justes ou partageables. Il existe depuis toujours entre Conte et moi une complicité particulière. Aux supporters qui ont lu certaines bêtises, je dis : je suis fier d’avoir à mes côtés et aux côtés du Napoli et des joueurs, un homme vrai comme Antonio Conte, capable de sacrifier chaque seconde de sa vie pour son métier, avec une extrême générosité et un dévouement sans faille. C’est la garantie la plus importante que l’on puisse donner aujourd’hui à un club, à des joueurs et à des supporters exigeants comme ceux du Napoli », a-t-il relaté.