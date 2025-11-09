Serie A : Bologne s’offre le scalp du Napoli, pas de vainqueur entre le Genoa et la Fiorentina

Le multiplex dominical de Serie A a offert deux scénarios contrastés entre Gênes et Bologne. Au Luigi Ferraris, le duel entre Genoa et Fiorentina s’est soldé par un match nul spectaculaire (2-2) marqué par les débuts sur les bancs de Daniele De Rossi, successeur de Patrick Vieira, et de Paolo Vanoli, nommé après le départ de Stefano Pioli. Si les deux équipes ont affiché des intentions offensives, elles n’ont pas su se départager au terme d’un affrontement riche en rebondissements. Leo Østigård a rapidement ouvert le score pour les Rossoblù (15e), avant qu’Albert Guðmundsson, sur penalty (20e), ne ramène la Fiorentina dans la partie. En seconde période, Roberto Piccoli (57e) a permis à la Viola de prendre l’avantage, mais Lorenzo Colombo (60e) a égalisé dans la foulée, concluant une belle action collective.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Naples 22 11 +6 7 1 3 16 10 5 Bologne 21 11 +10 6 3 2 18 8

Malgré plusieurs opportunités des deux côtés en fin de match, les gardiens Leali et De Gea ont préservé le point du nul. Un partage logique, mais qui laisse les deux nouveaux entraîneurs avec encore beaucoup de travail pour stabiliser leurs équipes. À Bologne, les troupes de Vincenzo Italiano ont parfaitement réagi après un début de saison réussi en signant un succès convaincant face au Napoli d’Antonio Conte (2-0). Les Rossoblù ont imposé leur intensité et leur pressing haut pour faire déjouer les champions 2025, méconnaissables. Thijs Dallinga a ouvert le score dès le retour des vestiaires (50e) d’un tir croisé imparable, avant que le défenseur Jhon Lucumí ne scelle la victoire d’un coup de tête sur corner (66e). Bologne grimpe à la 5e position, tandis que le Napoli, désormais 2e, laisse la tête à l’AC Milan.