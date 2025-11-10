Ange-Yoan Bonny, l’étoile montante qui illumine l’Inter Milan

23 millions d’euros. Voici la somme déboursée par l’Inter Milan le 5 juillet dernier pour s’attacher les services d’Ange-Yoan Bonny. « Le Français né en 2003 arrive définitivement en provenance de Parma Calcio. Attaquant très rapide et puissant, doté d’un physique et d’une mobilité exceptionnels, Bonny est un avant-centre collectif, un meneur de jeu offensif capable de créer le danger pour ses adversaires grâce à sa grande technique. Vingt-sixième Français de l’histoire de l’Inter, Ange-Yoan retrouve Cristian Chivu, son entraîneur à Parme la saison dernière, sous les couleurs bleu et noir. Ainsi commence un nouveau chapitre dans le rêve d’Ange-Yoan Bonny : un rêve qui se colore aujourd’hui de noir et de bleu », pouvait-on ainsi lire dans le communiqué intériste. Méconnu du grand public en France, l’ancien buteur de Parme a finalement rapidement justifié l’investissement des Nerazzurri.

Malgré les présences de Marcus Thuram et Lautaro Martínez sur le front de l’attaque intériste, le joueur passé par Châteauroux sublime, aujourd’hui, chaque minute accordée par son entraîneur, Christian Chivu. Dimanche soir, lors de la 11e journée de Serie A, le natif d’Aubervilliers s’est ainsi (encore) distingué lors de la victoire (2-0) des siens contre l’Udinese. En renard des surfaces, le droitier d’1,89 m profitait d’un centre puissant de Federico Dimarco pour doubler la mise (62e) et permettre à la formation milanaise de reprendre les commandes de la Serie A. Une nouvelle performance de choix pour celui qui ne cesse d’impressionner les différents observateurs depuis le début de la saison. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues (514 minutes de jeu disputées), le numéro 14 de l’Inter assume à merveille ce rôle de joker de luxe.

L’Inter tient son nouveau joyau offensif

Pour preuve ? Son match fantastique contre la Cremonese, où il avait délivré 3 passes décisives et inscrit un but. « Il est toujours au service du collectif, il franchit les étapes. C’est un grand costaud, pas du tout le prototype d’avant-centre que j’affectionne au départ. Et finalement, en salle, il est hyper doué techniquement, très surprenant. Pied droit, pied gauche, surfaces de contact : il était très à l’aise », confiait d’ailleurs récemment Landry Chauvin, son ancien entraîneur en équipe de France U19, séduit par les qualités et l’éthique de travail du franco-ivoirien. Avec son profil atypique et sa technique hors normes, Bonny est finalement en train de mettre tout le monde d’accord.

« Je pensais qu’il aurait besoin de plus de temps, que les débuts seraient difficiles. Mais il a réussi à s’adapter parfaitement à ce qui est aujourd’hui l’un des plus grands clubs d’Italie. C’est un numéro 10 dans le corps d’un numéro 9. Il est important de le comprendre pour pouvoir analyser Bonny. C’est un attaquant élégant qui a cette aisance avec le ballon dans les pieds, ce qui lui permet de prendre le contrôle du jeu parfois, de dicter les actions avec ses dribbles ou ses passes. Il aime s’éloigner de la ligne, participer au jeu, mais surtout, il sait s’y prendre. Il a montré ses qualités quand il joue seul en attaque, mais Bonny est un joueur hybride, encore plus à l’aise quand il a un autre attaquant à ses côtés », ajoutait de son côté Antonio Gagliardi, ancien entraîneur adjoint de Parme. Sur son petit nuage, Ange-Yoan Bonny pourrait finalement devenir bien plus qu’une simple doublure à l’Inter et, pourquoi pas, s’ouvrir les portes de l’équipe de France dans les prochains mois…