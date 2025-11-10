Menu Rechercher
Liga

Barça : quand Lamine Yamal se plaint du milieu de terrain en plein match

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Celta Vigo 2-4 Barcelone

Lamine Yamal a de nouveau trouvé le chemin des filets et retrouve progressivement la pleine forme après plusieurs soucis physiques. Au-delà de ce qu’il produit balle au pied, le prodige de 18 ans n’hésite pas non plus à interpeller ses coéquipiers lorsqu’il constate des manquements en pleine rencontre, comme lors du premier acte face au Celta Vigo. Malgré la victoire 4-2 à l’extérieur, la défense barcelonaise a été mise en difficulté à plusieurs reprises en raison de problèmes au milieu de terrain.

À un moment du match, les caméras de Movistar Plus ont capté un Lamine Yamal qui répétait : « Que faisons-nous au milieu de terrain ? Que faisons-nous au milieu de terrain ? » Heureusement pour les Blaugranas, ces soucis ont été résolus en seconde période grâce aux ajustements tactiques de Flick, permettant à l’équipe de mieux défendre avec le ballon. L’international espagnol a inscrit le troisième but de son équipe (2-3) et aurait pu signer un doublé, mais sa tentative a heurté le poteau.

