Lamine Yamal se fait cartonner par un journaliste espagnol

Son passage à la majorité n’a pas été de tout repos. Considéré légitimement comme l’un des plus grands prodiges de l’histoire du football avec ses débuts fracassants au FC Barcelone et avec l’Espagne, Lamine Yamal est critiqué de toute part depuis quelques mois. Peu épargné par les blessures, le numéro 10 du Barça est un peu moins brillant sur le pré depuis le début de saison. Outre cette relative période de moins bien sur le terrain, le prodige de 18 ans agace réellement pour les nombreuses polémiques extra-sportives dans lesquelles il est impliqué.

En Espagne, des voix commencent à s’élever pour le fustiger. C’est notamment le cas d’un journaliste espagnol, Isaac Fouto, du média El Desmarque qui a tout simplement demandé à Luis De La Fuente de ne pas convoquer sa pépite pour le Mondial 2026 : «je ne l’emmènerais pas à la Coupe du monde ! Ce qu’il fait est une faute de loyauté totale envers l’Espagne.» Sur le ton de la rigolade et pour apaiser les tensions, un autre journaliste présent en plateau a expliqué que «le mieux pour tout le monde, c’est qu’il parte avec le Maroc, vous ne le traitez pas assez bien ici.»