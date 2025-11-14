Equipe de France : l’épineux casse-tête N’Golo Kanté pour Didier Deschamps

Avec Didier Deschamps, difficile de savoir sur quel pied danser lorsqu’il s’agit de composer sa liste à chaque rassemblement. Lors de cette trêve du mois de novembre, le sélectionneur des Bleus a surpris son monde en ressortant de son chapeau un certain N’Golo Kanté qui n’avait plus été appelé depuis plus d’un an. Et comme DD ne fait jamais les choses à moitié, le milieu défensif d’Al-Ittihad est passé d’un come-back en équipe de France à titulaire immédiatement dans ce match très important face à l’Ukraine.

Et en conférence de presse d’avant-match, Didier Deschamps expliquait qu’il comptait toujours sur l’expérience du milieu de 35 ans. « Kanté va bien, il est arrivé avec le sourire. S’il sera titulaire après la séance d’hier ? Ce n’est pas moi qui ai fait l’équipe à l’entraînement (rires). Il maintient son niveau de performance, avec un certain rythme, car son club joue la Ligue des champions asiatique. Il est toujours à son meilleur niveau. Il a un vécu et une expérience qui sont importants aussi », expliquait-il. Sur le terrain, N’Golo Kanté lui a donné raison puisqu’il a été l’un des meilleurs Français sur la pelouse du Parc des Princes face à l’Ukraine offrant même un but à Michael Olise.

Un casse-tête pour Didier Deschamps

De quoi confirmer qu’il n’y avait pas vraiment de débat à son sujet en équipe de France ? Pas vraiment. Ce vendredi soir, le quotidien L’Équipe explique que le cas du milieu de 35 ans divise et n’est pas si simple. L’ancien Caennais a profité de l’absence d’Aurélien Tchouameni. Mais si le staff des Bleus veut faire de la place à la jeunesse et la paire Tchouameni - Koné voire même Rabiot, Didier Deschamps ne voit pas Kanté comme un troisième choix et il est difficile pour lui de le convoquer pour n’être qu’un simple remplaçant, surtout dans le double pivot installé par DD.

Le quotidien français rajoute que le staff est nuancé, car s’il sait que Kanté a aussi un rôle important pour le groupe de par son « aura peu commune » et sa très grande expérience, il sait aussi que son état physique décline de plus en plus (notamment lors de l’Euro en Allemagne). Aux États-Unis, comme le Mondial des Clubs l’a illustré, les températures devraient impacter fortement l’état physique des joueurs. Et sa convocation impliquerait donc aussi un déclassement d’un jeune milieu de terrain plus frais. De quoi poser un vrai dilemme au staff des Bleus lors des prochains mois. Mais son cas n’est pas si simple à gérer.