Brésil - Tunisie : la réaction à chaud de Carlo Ancelotti

Peu inspiré et malmené par une équipe tunisienne valeureuse, le Brésil, tombeur du Sénégal samedi dernier, a finalement concédé le match nul (1-1), ce mardi soir, au stade Pierre-Mauroy. Un résultat logique au regard de la prestation décevante des quintuples champions du monde. Après la rencontre, Carlo Ancelotti, présent en conférence de presse, a tenté de justifié la prestation de ses joueurs.

«C’était un match beaucoup plus difficile que contre le Sénégal, la Tunisie a défendu avec un bloc très bas qui ne correspondait pas aux caractéristiques de nos attaquants. C’est toujours plus compliqué de préparer le second match, car c’est la semaine du retour en club pour les joueurs, et pour dire la vérité c’est difficile d’obtenir la même intensité de leur part. Il y a un calendrier très exigeant avec des risques de blessure important… J’ai une grande confiance, car je veux qu’on arrive à notre meilleur niveau pour la Coupe du monde».