Ligue 1

Les meilleurs potes de Paul Pogba à l’AS Monaco

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Paul Pogba ASM AS Monaco

Paul Pogba n’a pas encore goûté aux terrains de Ligue 1 avec l’AS Monaco (peut-être ce week-end avec le déplacement à Rennes), mais il a pu profiter des joies du vestiaire, où il s’avère être toujours l’un des acteurs principaux, comme le raconte le quotidien L’Equipe dans un long papier accordé au possible retour de La Pioche. Même sans jouer, Pogba a endossé un rôle de meneur au sein du groupe monégasque. Il accueille par exemple les joueurs blessés ou suspendus dans sa loge au stade Louis II.

Le papier dévoile aussi le nom de ses meilleurs amis au sein de sa nouvelle équipe. On trouve ainsi Ansu Fati, Denis Zakaria, Eric Dier et Eliesse Ben Seghir. Du moins jusqu’au départ de ce dernier pour le Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival. Paul Pogba a fait son nid à Monaco, ne lui reste plus qu’à prendre son envol sur les pelouses !

Pub. le - MAJ le
