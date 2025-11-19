Ligue 1
Monaco : Caio Henrique évoque un possible retour à Grêmio
Actuellement sous les couleurs de l’AS Monaco, Caio Henrique a laissé planer le doute sur son avenir. De passage en zone mixte, mardi soir, après le nul concédé par le Brésil face à la Tunisie (1-1), le latéral gauche monégasque a, en effet, commenté un possible retour du côté de Grêmio.
«Qui sait, hein ? Pourquoi pas ? J’ai beaucoup d’affection pour Grêmio et les fans», a ainsi avoué le natif de Santos. Pour rappel, le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la Principauté.
