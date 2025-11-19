Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Monaco : Caio Henrique évoque un possible retour à Grêmio

Par Josué Cassé
Caio Henrique sous le maillot de l'AS Monaco @Maxppp
Brésil 1-1 Tunisie

Actuellement sous les couleurs de l’AS Monaco, Caio Henrique a laissé planer le doute sur son avenir. De passage en zone mixte, mardi soir, après le nul concédé par le Brésil face à la Tunisie (1-1), le latéral gauche monégasque a, en effet, commenté un possible retour du côté de Grêmio.

La suite après cette publicité

«Qui sait, hein ? Pourquoi pas ? J’ai beaucoup d’affection pour Grêmio et les fans», a ainsi avoué le natif de Santos. Pour rappel, le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la Principauté.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Caio Henrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Caio Henrique Caio Henrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier