LdC (F) : le coach du PSG réagit au nouveau fiasco

Battu 3-1 par le Bayern Munich en Ligue des Champions ce jeudi soir, Paulo Cesar a endossé l’entière responsabilité du revers du PSG. L’entraîneur parisien refuse toutefois de baisser les bras : « Le premier responsable de la défaite, c’est moi. Il reste six points, il faut jouer à fond. On a réalisé de bonnes prestations même si les résultats ne suivent pas », a-t-il expliqué. Fier de l’engagement de ses joueuses malgré la déception, le coach maintient sa confiance dans le groupe : « le premier responsable de la défaite, c’est moi. Les erreurs arrivent, je suis là pour en répondre. »

Pour Paulo Cesar, le PSG paie un manque d’expérience et d’efficacité dans les derniers mètres, malgré un match qu’il juge solide et riche en occasions. L’entraîneur estime que ses joueuses « croient dans le projet et le collectif », et espère un rebond dès le prochain match face à Louvain. Frustré, mais surtout déterminé, il veut croire que « ce mauvais moment va tourner au positif », même si les résultats manquent encore.