Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe féminine UEFA

LdC (F) : le coach du PSG réagit au nouveau fiasco

Par Allan Brevi
1 min.
Les féminines du PSG @Maxppp
Paris SG 1-3 Bayern Munich

Battu 3-1 par le Bayern Munich en Ligue des Champions ce jeudi soir, Paulo Cesar a endossé l’entière responsabilité du revers du PSG. L’entraîneur parisien refuse toutefois de baisser les bras : « Le premier responsable de la défaite, c’est moi. Il reste six points, il faut jouer à fond. On a réalisé de bonnes prestations même si les résultats ne suivent pas », a-t-il expliqué. Fier de l’engagement de ses joueuses malgré la déception, le coach maintient sa confiance dans le groupe : « le premier responsable de la défaite, c’est moi. Les erreurs arrivent, je suis là pour en répondre. »

La suite après cette publicité

Pour Paulo Cesar, le PSG paie un manque d’expérience et d’efficacité dans les derniers mètres, malgré un match qu’il juge solide et riche en occasions. L’entraîneur estime que ses joueuses « croient dans le projet et le collectif », et espère un rebond dès le prochain match face à Louvain. Frustré, mais surtout déterminé, il veut croire que « ce mauvais moment va tourner au positif », même si les résultats manquent encore.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe féminine UEFA
Paris SG
Paulo César Arruda Parente

En savoir plus sur

Coupe féminine UEFA Coupe féminine UEFA
Paris SG Logo Paris Saint-Germain
Paulo César Arruda Parente Paulo César Arruda Parente
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier