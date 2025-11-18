Jérôme Rothen détruit encore Kylian Mbappé

Nouvelle polémique avec Kylian Mbappé, qui, mis au repos pour la rencontre des Bleus face à l’Azerbaïdjan, a été aperçu du côté de Dubaï. De quoi alimenter les rumeurs concernant une possible blessure diplomatique de KM10… Quoi qu’il en soit, Jérôme Rothen s’est exprimé sur ce sujet dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, et il n’a pas été tendre…

« Moi ça me choque. Je l’assume. Ce n’est même pas contre Mbappé. J’en veux au capitaine d’une sélection, quelle qu’elle soit, et ça aurait été un capitaine d’une autre sélection je l’aurais aussi fracassé. Moi ce que je ne comprends pas, c’est comment Deschamps peut laisser faire ça. C’est soit en accord avec Mbappé et il fait ce qu’il veut, mais ça il nous l’explique. Est-ce que Deschamps est capable de laisser faire ça ? Sinon encore une fois j’estime qu’il doit y avoir des réponses. L’autre chose qui me choque en plus du manque de respect par rapport au sélectionneur. Tu fais 6h15 d’avion plutôt que 5h (pour Paris) donc il n’y a pas de soin. La deuxième chose qui me choque c’est qu’il est capitaine et se permet de ne pas aller en Azerbaïdjan parce que ça lui casse la tête, comme certains joueurs qui y ont été et ça devait aussi leur casser la tête alors qu’ils jouent 60 ou 70 matchs par saison comme Mbappé. C’est la vision de cette nouvelle génération. Un match en équipe de France, cacahuète ou non, c’est une fierté. J’ai du mal à vivre avec ces comportements. Et il ne se cache même pas. Comme en Suède. En Islande il n’y a pas été parce qu’il a maquillé une entorse, 3 jours après il s’entraînait. Là il a une petite blessure, après son formidable match contre l’Ukraine, surtout la première période, fantastique. Après il met un pénalty et fait une passe décisive contre des plots, c’est fantastique ! Mais c’est Mbappé il ne faut rien dire ! On me dit que je fais une fixette. Capitaine de l’équipe de France, tu as confiance en ton sélectionneur, et tu rends ça comme copie », s’est emporté l’ancien milieu de terrain. Le message est passé.