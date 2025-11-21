Menu Rechercher
L’OL annonce la prolongation de son gardien Lassine Diarra

Par Samuel Zemour
1 min.
Le logo de l'Olympique Lyonnais @Maxppp

L’Olympique Lyonnais annonce ce vendredi la prolongation de Lassine Diarra jusqu’en juin 2028. Arrivé en novembre 2023 en provenance de Châteauroux après une formation au Mali du côté de Lakika, le gardien de 23 ans est déjà apparu à 14 reprises avec la N3n tout en s’entraînant quotidiennement avec les professionnels. Il s’est imposé comme un élément prometteur au sein du groupe, aux côtés de Dominik Greif et Rémy Descamps.

Olympique Lyonnais
Lassine Diarra prolonge à l'OL jusqu’en 2028 🔴🔵

Toutes les informations 👉
International malien et présent aux JO 2024, Lassine Diarra a également fait ses débuts avec les A en juin dernier, confirmant sa progression fulgurante. «Cette prolongation illustre la confiance de l’Olympique Lyonnais dans son potentiel et sa volonté de l’intégrer durablement au projet du club», indique le club lyonnais dans son communiqué.

