Cesc Fabregas fustige le Sénégal

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
fabregas @Maxppp

C’est parfois le jeu des trêves internationales et de la petite guerre entre les clubs et les sélections. En conférence de presse ce samedi, le coach de Come Cesc Fabregas est revenu sur la gestion de son joueur Assane Diao. Le Sénégalais, gêné par des blessures, n’a joué que 4 petites matches cette saison mais il a tout de même été appelé par le Sénégal. Mais il n’a pas pu s’entraîner et a dû quitter les siens après une rechute.

Une gestion que n’a pas eu tout apprécié Fabregas. «Diao était absent pendant 7 mois, il n’a joué que 3 matchs et a été appelé avec le Sénégal. Ça n’a aucun sens. Il est allé en sélection avec une blessure et s’est peu entraîné. Il s’est blessé puis est rentré. Il ira peut-être à la CAN mais il ne devrait pas."»

