La déclaration zlatanesque d’Emanuel Emegha sur Strasbourg
«J’ai placé la France sur la carte du monde». En novembre 2015, Zlatan Ibrahimovic signait cette déclaration tout en modestie sur la Ligue 1. Dix ans plus tard, Emanuel Emegha (22 ans) a imité le Suédois. Joueur de Strasbourg depuis 2023, le futur pensionnaire de Chelsea s’est confié dans son pays sur son arrivée en Alsace alors qu’il quittait l’Autriche et Sturm Graz.
«Franchement, je ne savais même pas où c’était. Je pensais que c’était en Allemagne, mais en fait c’était en France. Enfin, je crois que tout le monde connaît Strasbourg maintenant», a-t-il déclaré dans les colonnes du média hollandais Algemeen Dagblad.
