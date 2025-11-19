Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

La déclaration zlatanesque d’Emanuel Emegha sur Strasbourg

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Emanuel Emegha avec Strasbourg @Maxppp

«J’ai placé la France sur la carte du monde». En novembre 2015, Zlatan Ibrahimovic signait cette déclaration tout en modestie sur la Ligue 1. Dix ans plus tard, Emanuel Emegha (22 ans) a imité le Suédois. Joueur de Strasbourg depuis 2023, le futur pensionnaire de Chelsea s’est confié dans son pays sur son arrivée en Alsace alors qu’il quittait l’Autriche et Sturm Graz.

La suite après cette publicité

«Franchement, je ne savais même pas où c’était. Je pensais que c’était en Allemagne, mais en fait c’était en France. Enfin, je crois que tout le monde connaît Strasbourg maintenant», a-t-il déclaré dans les colonnes du média hollandais Algemeen Dagblad.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Emanuel Emegha

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Emanuel Emegha Emanuel Emegha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier