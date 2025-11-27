Strasbourg : la réaction à chaud d’Ismaël Doukouré après la victoire contre Crystal Palace

Après deux victoires et un nul dans cette Ligue Europa Conférence, Strasbourg a réalisé une très belle opération, ce jeudi soir, en venant à bout de Crystal Palace (2-1), cinquième de Premier League. Après la rencontre, Ismaël Doukouré savourait logiquement.

«Le stade est plein, on joue devant un super public, on a donné tout ce qu’on pouvait, c’est super face au 5e de Premier League. Il faut garder le cap, c’est un match de plus de gagné mais ce n’est pas la fin du chemin. On a répondu présents», a notamment déclaré le défenseur strasbourgeois au micro de Canal +.