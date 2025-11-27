Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League

Strasbourg : la réaction à chaud d’Ismaël Doukouré après la victoire contre Crystal Palace

Par Josué Cassé
1 min.
Ismaël Doukouré, avec le RCSA. @Maxppp
Strasbourg 2-1 Crystal Palace

Après deux victoires et un nul dans cette Ligue Europa Conférence, Strasbourg a réalisé une très belle opération, ce jeudi soir, en venant à bout de Crystal Palace (2-1), cinquième de Premier League. Après la rencontre, Ismaël Doukouré savourait logiquement.

«Le stade est plein, on joue devant un super public, on a donné tout ce qu’on pouvait, c’est super face au 5e de Premier League. Il faut garder le cap, c’est un match de plus de gagné mais ce n’est pas la fin du chemin. On a répondu présents», a notamment déclaré le défenseur strasbourgeois au micro de Canal +.

UEFA Europa Conference League
Strasbourg
Ismaël Doukouré

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Strasbourg Logo Strasbourg
Ismaël Doukouré Ismaël Doukouré
