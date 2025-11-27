Strasbourg - Crystal Palace : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 4e journée de la Ligue Europa Conference 2025/2026 avec un choc entre le Racing Club de Strasbourg et Crystal Palace. À domicile, les Alasciens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders dans les cages derrière Guéla Doué, Lucas Hogsberg, Mamadou Sarr et Valentin Barco. Le milieu de terrain est assuré par Ismaël Doukouré et Samir El Mourabet avec Diego Moreira et Sebastian Nanasi sur les ailes. Devant, Emmanuel Emegha est soutenu par Julio Enciso.

De leur côté, les Eagles s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Dean Henderson qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jaydee Canvot, Maxence Lacroix et Marc Guéhi. Will Hughes et Jefferson Lerma composent l’entrejeu avec Daniel Munoz et Tyrick Mitchell comme pistons. En pointe, Jean-Philippe Mateta est soutenu par Ismaïla Sarr et Yeremy Pino.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Sarr, Barco - Doukouré, El Mourabet - Moreira, Enciso, Nanasi - Emegha

Crystal Palace : Henderson - Canvot, Lacroix, Guéhi - Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell - Sarr, Pino - Mateta