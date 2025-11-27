C4 : le classement complet après la 4e journée

La 4e journée de la Ligue Europa Conférence vient de s’achever. On approche doucement de la fin de cette première phase de championnat (toutes les équipes disputent 6 matchs). Les résultats de ce soir ont évidemment une incidence sur le classement, à commencer par Strasbourg.

La suite après cette publicité

Après sa très belle victoire sur Crystal Palace (2-1), le Racing prend la 2e place d’un classement dominé par Samsunspor, 10 points comme lui mais à la différence de buts plus avantageuse (+7 contre +3). Celje complète le podium malgré sa défaite au Sigma Olomouc. Le Shakhtar et Mayence 9 points eux aussi.

Retrouvez le classement complet de la Ligue Europa Conférence ici