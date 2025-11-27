Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League

C4 : le classement complet après la 4e journée

Par Maxime Barbaud
1 min.
@Maxppp

La 4e journée de la Ligue Europa Conférence vient de s’achever. On approche doucement de la fin de cette première phase de championnat (toutes les équipes disputent 6 matchs). Les résultats de ce soir ont évidemment une incidence sur le classement, à commencer par Strasbourg.

Classement général UEFA Europa Conference League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Samsunspor Samsunspor 10 4 +7 3 1 0 9 2
2 Logo Strasbourg Strasbourg 10 4 +3 3 1 0 7 4
3 Logo Celje Celje 9 4 +4 3 0 1 8 4
4 Logo Shakhtar Shakhtar 9 4 +3 3 0 1 8 5
5 Logo Mayence Mayence 9 4 +2 3 0 1 4 2
6 Logo Raków Raków 8 4 +5 2 2 0 7 2
7 Logo AEK Larnaca AEK Larnaca 8 4 +5 2 2 0 5 0
8 Logo Drita Drita 8 4 +2 2 2 0 4 2
Après sa très belle victoire sur Crystal Palace (2-1), le Racing prend la 2e place d’un classement dominé par Samsunspor, 10 points comme lui mais à la différence de buts plus avantageuse (+7 contre +3). Celje complète le podium malgré sa défaite au Sigma Olomouc. Le Shakhtar et Mayence 9 points eux aussi.

Retrouvez le classement complet de la Ligue Europa Conférence ici

Pub. le - MAJ le
