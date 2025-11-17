Monaco rétropédale avec Paul Pogba

En larmes au moment de signer son contrat de deux ans avec l’AS Monaco, Paul Pogba mettait fin à près de deux ans de galère liés à sa suspension pour dopage. Sur le papier, le champion du monde 2018 a retrouvé un club, mais sur les terrains, son calvaire est loin d’être terminé. Absent durant une très longue période, Pogba suscite la curiosité. À peine revenu dans une équipe, le milieu de terrain de 32 ans annonçait son envie de retrouver les Bleus. Mais peut-il vraiment être remis sur pied avant la fin de l’année 2025 afin d’espérer pouvoir postuler pour une place au Mondial 2026 ?

Le 30 octobre dernier, l’entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli annonçait que son joueur avait de grandes chances d’être dans le groupe pour défier le Paris FC. «Oui, il est possible qu’il soit réincorporé au groupe. Il reste encore un entraînement avec une certaine charge de travail, et s’il se sent bien, on serait dans le processus qu’on avait fixé. Il ne serait pas illogique de le voir sur la feuille de match». Le lendemain, c’était la tuile. Touché à la cheville (entorse de grade 2) à l’entraînement, Paul Pogba voyait ses plans tomber à l’eau.

Pocognoli plus prudent avec Pogba

Ensuite, Pocognoli a fait savoir le 7 novembre dernier que l’ASM envisageait désormais un retour à la compétition après la trêve internationale. «Un retour après la trêve ? C’est ce qui est prévu. On est sur ce timing. Maintenant, à voir aux entraînements comment ça va se passer, mais oui on est sur ça». Depuis, le Belge a quelque peu changé son fusil d’épaule. Dans un entretien accordé à l’AFP, Pocognoli a indiqué qu’il espérait voir l’ancien Bianconero rapidement sur les terrains, mais il s’est montré bien plus prudent.

« J’espère. Mais la dernière fois que je l’ai dit… Donc j’essaie de ne plus trop m’avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c’est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu’un d’heureux et focalisé sur le fait revenir au plus haut niveau. Il n’y a aucun doute. (…) Mon rôle maintenant, c’est de l’aider avec le staff. Et si on arrive, ne serait-ce qu’à lui donner le sourire à l’occasion de matches professionnels, ce sera quelque chose de fantastique. Est-ce que ce sera facile ? Je ne peux pas le dire. Mais on y travaille et Paul a une grosse force de caractère. Et je pense que la tête contrôle beaucoup de choses. » Affaire à suivre.