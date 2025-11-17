Menu Rechercher
Nantes : la tuile pour Louis Leroux

Par Matthieu Margueritte
Louis Leroux avec le FC Nantes @Maxppp

Apparu à douze reprises en Ligue 1 cette saison avec le FC Nantes (10 titularisations), Louis Leroux ne rejouera peut-être plus avant le début de l’année 2026. C’est en tout cas ce qu’annonce Ouest-France. Le jeune milieu de terrain de 19 ans s’est blessé à la cuisse la semaine dernière avec l’équipe de France Espoirs.

Un pépin physique qui l’a obligé à déclarer forfait avec les Bleuets et qui pourrait également le tenir éloigné des pelouses de Ligue 1 jusqu’à la prochaine trêve hivernale. C’est ce qu’indique le média qui laisse entendre que la durée d’indisponibilité pourrait même être un peu plus longue. Si le forfait de Leroux pour la fin d’année se confirme, le milieu manquerait les matches contre Lorient, Lyon, Lens, Angers et le 32e de finale de Coupe de France.

