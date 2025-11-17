Affaire Mbappé : la décision du Conseil des prud’hommes attendue le 16 décembre

Le Conseil des prud’hommes de Paris a décidé de donner son verdict le 16 décembre dans le litige financier opposant Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Au cœur du dossier : la demande de l’attaquant du Real Madrid de voir son contrat requalifié en CDI, ainsi qu’une indemnisation colossale de plus de 260 millions d’euros pour le préjudice qu’il estime avoir subi lors de sa dernière saison au PSG. Absent de l’audience mais représenté par ses avocates, Mbappé fait face à une contre-offensive juridique tout aussi spectaculaire du club parisien, qui réclame 240 millions d’euros à son ex-joueur. Le PSG invoque notamment une « perte de chance ».

Dans la même séance, les juges ont aussi examiné le dossier de Kheira Hamraoui, passée par la section féminine (2012-2016 puis 2021-2023). La milieu de terrain de 35 ans accuse le PSG de harcèlement moral après avoir été mise à l’écart du groupe à la suite de son agression en 2021. La décision concernant cette autre affaire sera également prononcée mi-décembre.