La liste des 34 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026

Lundi soir, l’Allemagne a décroché son billet direct pour la Coupe du Monde 2026 de manière éclatante. Opposée à la Slovaquie à Leipzig, la Mannschaft s’est imposée (6-0), une performance collective impressionnante qui n’a laissé aucune place au doute. Grâce notamment à des buts de Woltemade, Gnabry, Sané, Baku et d’un Assan Ouedraogo qui a marqué dès ses premières minutes en sélection, les Allemands ont assuré la première place du groupe A sur la différence de buts.

Dans le même temps, aux Pays-Bas, l’ennui n’a pas gagné : les Oranje ont dominé la Lituanie (4-0) à Amsterdam pour officialiser leur qualification. Les Néerlandais ont concrétisé sans trembler, avec des réalisations de Reijnders, Gakpo (sur penalty), Simons et Malen, pour verrouiller leur première place dans le groupe G et rejoindre l’Allemagne parmi les qualifiés européens. Avec cette nouvelle soirée de la zone Europe, la liste des nations qualifiées pour le Mondial américain se porte désormais à 34 équipes. L’ultime multiplex européen aura lieu demain soir, avant les barrages de mars.

La liste des qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

PAYS ORGANISATEURS : Canada, États-Unis, Mexique

AFRIQUE : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sénégal

AMÉRIQUE DU SUD : Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay

ASIE : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite

EUROPE : Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas

OCÉANIE : Nouvelle-Zélande