Le Portugal prêt à faire appel pour Cristiano Ronaldo

La Fédération portugaise de football (FPF) envisage de faire appel auprès de la FIFA afin que la suspension de Cristiano Ronaldo, expulsé lors de la défaite 2-0 contre l’Irlande après avoir asséné un coup de coude à Dara O’Shea, ne l’empêche pas de participer au premier match du Portugal lors de la Coupe du monde 2026. CR7 a déjà manqué la large victoire 9-1 contre l’Arménie en raison de cette exclusion, mais la durée exacte de sa sanction reste inconnue. Une suspension de plusieurs matches, comme c’est souvent le cas après un carton rouge direct, l’écarterait des deux premières rencontres du Mondial.

Selon le quotidien portugais A Bola, la FPF et son président Pedro Proença, personnellement impliqué, préparent une plainte argumentée en trois points pour tenter de réduire la sanction. D’abord, ils affirment que l’environnement hostile à l’Aviva Stadium ainsi que l’attitude du sélectionneur irlandais Heimir Hallgrimsson ont pesé sur la situation, ce dernier ayant déclaré auparavant que l’attaquant portugais « avait influencé l’arbitre » lors de leur précédent duel. Ensuite, la fédération soutient que Ronaldo a été provoqué par le tirage de maillot d’O’Shea juste avant l’incident. Enfin, elle invoque le casier disciplinaire exemplaire du joueur, rappelant qu’il s’agit de son premier carton rouge en 226 sélections. Une démarche qui peut surprendre, les sanctions étant en principe déterminées par la nature du geste lui-même plutôt que par l’historique du joueur.