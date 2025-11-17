Harry Kane dépasse Pelé et son nombre de buts en sélection

Harry Kane plus loin que Pelé. Lors du match contre l’Albanie, à l’occasion de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’attaquant anglais a encore une fois montré son efficacité. En inscrivant ses 77e et 78e buts avec l’équipe nationale, Kane a offert la victoire aux siens (2-0) et dépassé le record historique de l’une des plus grandes légendes du football, Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. Le Brésilien avait mis 92 matchs pour atteindre ce total, le joueur du Bayern Munich y est parvenu en 112. Une performance impressionnante qui s’ajoute à ses 25 buts cette saison en seulement 18 apparitions avec son club et sa sélection.

Le premier but de Kane est venu sur un corner, transformé d’un geste instinctif sur la ligne de but, le second à la suite d’un centre de Marcus Rashford, également à courte distance. Avec ce succès, l’Angleterre, déjà qualifiée avant son entrée sur la pelouse, a bouclé les éliminatoires avec huit succès en huit matchs, sans encaisser le moindre but, devenant ainsi la première nation européenne à réussir un tel exploit. Habituellement remplaçant de Jordan Pickford, c’est le gardien de Crystal Palace Dean Henderson qui a préservé sa cage inviolée lors de cette rencontre.