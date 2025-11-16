Qualifs CdM 2026 : l’Angleterre termine sur une bonne note, l’Ukraine se qualifie pour les barrages
Dans un multiplex sans véritable enjeu en tête de groupe avec l’Angleterre déjà assurée de finir première et l’Albanie certaine d’être deuxième, l’attention se portait surtout sur l’Ukraine, qui a verrouillé sa place en barrages grâce à son succès (2-0) contre l’Islande, arraché en fin de match sur un but de Zubkov (83e) puis de Hutsuliak (90e+3). Cette victoire confirme la solidité des hommes de Rebrov dans une rencontre disputée à Varsovie, où les Islandais, pourtant volontaires, n’ont pas trouvé l’ouverture.
Classement live
Dans les autres affiches, l’Angleterre a confirmé son statut en s’imposant (2-0) à Tirana grâce à un doublé tardif de Harry Kane (74e, 82e), tandis que la Serbie, déjà éliminée, a tout de même sauvé l’honneur devant son public à Leskovac en renversant la Lettonie (2-1), grâce à Katai (49e) et Stanković (60e). Un multiplex marqué par des enjeux contrastés, mais où chaque équipe a tenu à clôturer ce rendez-vous de novembre avec sérieux.
