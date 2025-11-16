Menu Rechercher
Qualifs CdM 2026 : l’Angleterre termine sur une bonne note, l’Ukraine se qualifie pour les barrages

Par Valentin Feuillette
Harry Kane avec l'Angleterre @Maxppp
terminé - 18:00 Serbie 2 Lettonie 1
terminé - 18:00 Albanie 0 Angleterre 2
terminé - 18:00 Ukraine 2 Islande 0

Dans un multiplex sans véritable enjeu en tête de groupe avec l’Angleterre déjà assurée de finir première et l’Albanie certaine d’être deuxième, l’attention se portait surtout sur l’Ukraine, qui a verrouillé sa place en barrages grâce à son succès (2-0) contre l’Islande, arraché en fin de match sur un but de Zubkov (83e) puis de Hutsuliak (90e+3). Cette victoire confirme la solidité des hommes de Rebrov dans une rencontre disputée à Varsovie, où les Islandais, pourtant volontaires, n’ont pas trouvé l’ouverture.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Angleterre Angleterre 24 8 +22 8 0 0 22 0
2 Flag Albanie Albanie 14 8 +2 4 2 2 7 5

Dans les autres affiches, l’Angleterre a confirmé son statut en s’imposant (2-0) à Tirana grâce à un doublé tardif de Harry Kane (74e, 82e), tandis que la Serbie, déjà éliminée, a tout de même sauvé l’honneur devant son public à Leskovac en renversant la Lettonie (2-1), grâce à Katai (49e) et Stanković (60e). Un multiplex marqué par des enjeux contrastés, mais où chaque équipe a tenu à clôturer ce rendez-vous de novembre avec sérieux.

