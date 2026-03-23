CdM 2026 : les maillots emblématiques de l’Angleterre dévoilés

Le maillot domicile de l’Angleterre mêle tradition et modernité. Inspiré de l’héritage du football anglais, il conserve l’emblématique blanc intégral tout en intégrant des motifs subtils dans le tissu pour créer de la profondeur. L’étoile dorée métallisée sur l’écusson souligne le prestige des Three Lions, rappelant leur victoire historique, tout en symbolisant le renouveau de l’équipe qui, après sa finale perdue contre l’Espagne à l’Euro 2024, vise cette fois à aller plus loin cet été.

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Le maillot extérieur, lui, innove avec un haut rouge associé à un short bleu marine, une combinaison audacieuse qui affirme la volonté de l’Angleterre de moderniser son identité tout en restant fidèle à ses couleurs. L’écusson central, surmonté de l’étoile dorée, renforce la présence et la fierté de l’équipe sur la scène internationale, alors que les Three Lions se préparent pour le Mondial 2026.