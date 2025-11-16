Qualifs CdM 2026 : porté par Bruno Fernandes et ses Parisiens, le Portugal humilie l’Arménie et valide son ticket pour le Mondial

Rendez-vous en Amérique. Privé de Cristiano Ronaldo, suspendu après son coup de sang face à l’Irlande, le Portugal défiait l’Arménie, ce dimanche, avec l’objectif de sécuriser définitivement sa place pour la prochaine Coupe du Monde. C’est désormais chose faite. Emmenés par trois Parisiens (Joao Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos, les hommes de Roberto Martinez n’ont pas tremblé. Leader du groupe F avec 10 points au coup d’envoi, le champion d’Europe 2016, organisé en 4-3-3, a rapidement pris les devants dans cette rencontre décisive.

La suite après cette publicité

Opportuniste après un coup franc de Bruno Fernandes, Renato Veiga trompait Henri Avagyan de la tête (1-0, 7e) et s’offrait son premier but en sélection. Parfaitement lancée, la Seleção das Quinas se faisait pourtant surprendre quelques minutes plus tard par Eduard Spertsyan, buteur après un joli centre de Grant-Leon Ranos (1-1, 18e). Légèrement refroidi, l’Estádio do Dragão exultait à nouveau lorsque Gonçalo Ramos interceptait une mauvaise passe en retrait de Artur Serobyan pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 28e). Libérés, les Portugais se donnaient encore un peu plus d’air dans la foulée.

Neves, Ramos et Fernandes régalent

Auteur d’une frappe limpide à l’entrée de la surface après un joli mouvement collectif, Joao Neves faisait le break (3-1, 31e) avant de s’offrir un doublé sur un sublime coup franc (4-1, 41e). Ultra-dominateurs, les Lusitaniens se procuraient une nouvelle occasion juste avant la pause mais Cancelo voyait sa frappe contrée terminer sur le poteau opposé du portier arménien (44e). Qu’importe. Après une faute de Muradyan sur Ruben Dias dans sa propre surface, Fernandes participait, lui-aussi, au festival offensif des siens en transformant, sans trembler, son penalty (5-1, 45+2e). Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Le Portugal déroulait, l’Arménie souffrait et le tableau d’affichage évoluait encore.

La suite après cette publicité

Après un superbe travail de Ramos, Fernandes y allait aussi de son doublé d’une belle frappe en première intention (6-1, 52e). Le Mancunien signait même un triplé sur penalty après une nouvelle faute arménienne (7-1, 72e). Dans le dernier quart d’heure, Neves imitait son coéquipier en reprenant parfaitement une remise de Renato Veiga (8-1, 81e) avant que le nouvel entrant Francisco Conceicao n’y aille de son but d’une belle frappe du gauche (9-1, 90+2e). Un récital offensif (9-1) permettant finalement aux Portugais d’assurer l’essentiel, à savoir un billet pour la prochaine Coupe du Monde. Dans l’autre rencontre de ce groupe F, la Hongrie, malgré des réalisations de Daniel Lukacs (3e) et Barnabas Varga (37e), a chuté (2-3) face à l’Irlande. Avec ce résultat, les hommes de Marco Rossi terminent à la 3e place.