L’Italie se fait détruire après la nouvelle humiliation, la presse anglaise cartonne Jude Bellingham après son dérapage

Panique totale en Italie

En Italie, les années se suivent et se ressemblent. «Non Vamos» écrit le Corriere dello Sport pour faire le contraste avec la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz. L’Italie a été écrasée à domicile par la Norvège, une défaite 4-1 qui va laisser des traces alors que la Squadra Azzurra devait l’emporter par 9 buts d’écart pour se qualifier au Mondial. Même si cet écart semblait utopique, l’Italie se voyait au moins gagner ce match et se préparer idéalement pour les barrages. C’est tout le contraire, le «flop italien» comme l’écrit La Gazzetta dello Sport. Malgré l’ouverture du score très tôt, l’Italie a été dépassée en seconde période par les vagues norvégiennes et le talent offensif des Vikings. L’ombre d’une nouvelle non-participation à la Coupe du monde plane sur l’Italie, c’est tout un pays qui est en panique.

La suite après cette publicité

Bellingham recadré

Tout roule ou presque pour l’Angleterre qui réalise un sans faute dans cette campagne de qualification. Un 8 sur 8 pour les Anglais avec la nouvelle victoire 2-0 hier soir en Albanie grâce à un doublé d’Harry Kane. «Le monde à leurs pieds» titre la presse britannique, l’Angleterre n’a jamais semblé aussi forte et c’est de bon augure à 7 mois du Mondial. L’objectif maintenant pour l’Angleterre est de régler les derniers détails, à savoir le cas Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas aimé être remplacé hier en fin de match et il l’a fait savoir, une scène qui évidemment n’a pas plu à Thomas Tuchel son sélectionneur. Il faut avoir du respect écrit le Daily Mail, ce sont les mots de l’ancien coach de Chelsea qui a recadré directement son joueur. Pour la presse anglaise, Jude Bellingham a manqué l’occasion de montrer qu’il pouvait être un joueur d’équipe. Un comportement de star qui ne passe pas en Angleterre, alors même que le milieu madrilène a été élu homme du match. Tuchel devra sûrement s’entretenir prochainement avec Bellingham pour mettre les choses au clair d’ici le Mondial.

Quelle équipe nationale est la plus impressionnante du moment ? La France L'Espagne Le Portugal L'Angleterre La Norvège Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Joyau Neves inarrêtable

On part au Portugal où la Seleçao a décroché son billet pour l’Amérique avec la manière : une victoire 9-1 contre l’Arménie et sans Cristiano Ronaldo s’il vous plaît. «Joao Neves sérial buteur» écrit L’Equipe, le milieu de terrain du PSG n’avait jamais marqué en sélection avant le match d’hier, il est désormais à 3 buts. Neves a inscrit son deuxième triplé de la saison, l’ancien de Benfica s’est trouvé une nouvelle vocation de buteur. Il avait marqué récemment contre le Bayern Munich, mais aussi 4 jours plus tard dans le temps additionnel contre l’Olympique Lyonnais. Bref, Joao Neves est en pleine forme et ce n’est pas le seul. Le milieu portugais a carburé, notamment Bruno Fernandes. Le métronome de Manchester United a lui aussi inscrit un triplé dont un pénalty qu’il a tiré en l’absence de CR7. Le Portugal a relevé la tête après la déception survenue en semaine sur la pelouse de Dublin contre l’Irlande, une manière d’affirmer ses ambitions pour le Mondial. Vu la qualité de l’effectif, le Portugal sera sans aucun doute l’un des favoris au graal suprême.