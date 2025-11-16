Italie : le président du Sénat rappelle à l’ordre à Gattuso

Le président du Sénat, Ignazio La Russa, est revenu sur la polémique qui l’oppose au sélectionneur italien Gennaro Gattuso après le match contre la Moldavie. Il a confirmé sa présence à San Siro pour soutenir la Nazionale tout en réaffirmant sa position sur les droits des supporters : « Ce soir, je serai au stade San Siro pour encourager l’Italie, confirmant que Gattuso a raison d’inviter tout le monde à soutenir les Azzurri. Je réitère cependant que, lorsqu’ils le souhaitent, les supporters ont le droit de huer, tant que cela ne provoque pas de violence, c’est-à-dire ni physique ni verbale », a déclaré La Russa.

Répondant à l’invitation de Gattuso à un « déjeuner au Sénat », La Russa a précisé sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas initialement compris la gravité des attaques subies par l’entraîneur : « J’ai suivi la réunion à l’aéroport de Naples sur une tablette, et ce que l’entraîneur dénonce seulement maintenant n’était pas apparu : les attaques personnelles extrêmement graves et inacceptables qui doivent non seulement être condamnées, mais aussi, si elles sont portées devant la justice, faire l’objet de poursuites pénales. » Il a conclu en notant avec ironie : « Je suis tout de même content si cette petite polémique a permis aux gens de moins parler du match très moyen de l’Italie »