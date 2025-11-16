Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Maghnes Akliouche très heureux de son premier but

Par Samuel Zemour
1 min.
Maghnes Akliouche avec l'équipe de France olympique @Maxppp
Azerbaïdjan 1-3 France

Victorieuse de l’Azerbaïdjan ce dimanche (1-3), l’équipe de France a terminé première de son groupe et invaincue de son groupe de qualifications. Un succès avec une formation tricolore largement remaniée, où certains ont gagné des points en vue d’une place au Mondial 2026. C’est notamment le cas de Maghnes Akliouche (23 ans), buteur pour sa quatrième sélection.

La suite après cette publicité

«De la fierté depuis mon parcours en jeune avec la France, j’espère qu’il y en aura d’autres. Je me sens de mieux en mieux, ça se ressent sur le terrain je pense. Je sais pas si j’ai marqué des points, j’essaie de montrer que je peux apporter, j’essaie d’être décisif et là quand il faut défensivement», a lâché l’attaquant de l’AS Monaco au micro de La Chaîne L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier