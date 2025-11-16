EdF : Maghnes Akliouche très heureux de son premier but

Victorieuse de l’Azerbaïdjan ce dimanche (1-3), l’équipe de France a terminé première de son groupe et invaincue de son groupe de qualifications. Un succès avec une formation tricolore largement remaniée, où certains ont gagné des points en vue d’une place au Mondial 2026. C’est notamment le cas de Maghnes Akliouche (23 ans), buteur pour sa quatrième sélection.

«De la fierté depuis mon parcours en jeune avec la France, j’espère qu’il y en aura d’autres. Je me sens de mieux en mieux, ça se ressent sur le terrain je pense. Je sais pas si j’ai marqué des points, j’essaie de montrer que je peux apporter, j’essaie d’être décisif et là quand il faut défensivement», a lâché l’attaquant de l’AS Monaco au micro de La Chaîne L’Équipe.