Qualifs CdM 2026 : largement remaniés, les Bleus renversent l’Azerbaïdjan et terminent invaincus

L’équipe de France a son billet pour le Mondial 2026. Victorieuse de l’Ukraine, la France pouvait aborder son dernier match des qualifications sereinement sur la pelouse de Bakou, en Azerbaïdjan. Et comme le match était anecdotique, Didier Deschamps pouvait se passer de ses meilleurs éléments et donner du temps de jeu à ses remplaçants, comme Chevalier, Khéphren Thuram, Gusto Akliouche, Ekitike, Nkunku ou encore Zaire-Emery, qui devaient se montrer pour entendre leur nom lors de la dernière liste pour aller aux États-Unis.

Mais dès les premières minutes, c’était la stupeur à Bakou. Sur un débordement qui a pris de surprise Gusto, Dashdamirov pouvait centrer parfaitement vers Dadashov pour l’ouverture du score devant un Chevalier trop court (1-0, 6e). Remaniée, cette équipe tricolore avait du mal dans les premières minutes à se trouver et transmettre le ballon face à des Azerbaïdjanais surprenants. Mieux au bout d’une dizaine de minutes, les Bleus ont réussi à égaliser grâce à un bon centre de Gusto directement sur la tête de Mateta (1-1, 17e). De quoi rattraper l’erreur défensive de l’ex-Lyonnais.

Les remplaçants ont pris des points

Cette égalisation rapide a remis les Bleus dans le bon sens, qui trouvait de plus en plus de repères. Gusto pensait même donner l’avantage après une belle reprise, mais une main avait été signalée (24e). C’est finalement à la suite d’un beau mouvement entre Hernandez, Thuram et encore Gusto qu’Akliouche pouvait reprendre et s’offrir son premier but en Bleus (2-1, 30e). Et après un nouveau but refusé pour Thuram, le milieu de terrain de la Juve était encore présent aux avant-postes pour reprendre un centre au second poteau, renvoyé directement par Magomedaliyev dans son propre but (3-1, 45e).

En gestion après la pause, les Bleus ont bien réagi pour calmer l’équipe locale. En maîtrise, sans trop se montrer dangereux, cette équipe de France remaniée n’a pas souhaité forcer le but, malgré les entrées de Cherki, Thauvin ou Barcola. Thuram aurait même pu s’offrir un but, mais Bayramov, le portier remplaçant entré en jeu, a été décisif (73e). Avec cinq victoires et un nul, la France termine ainsi sa campagne qualificative invaincue et évidemment en tête de son groupe. L’Azerbaïdjan est lanterne rouge, avec seulement un point pris.