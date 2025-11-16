Menu Rechercher
Commenter 22
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la terrible statistique de Lucas Chevalier

Par Josué Cassé
1 min.
Lucas Chevalier avec l'équipe de France @Maxppp
Azerbaïdjan 1-3 France

Titularisé pour la première fois dans les cages de l’équipe de France, Lucas Chevalier s’attendait certainement à des débuts plus tranquilles sous le maillot bleu. Sur la pelouse de Tofiq Béhramov, à Bakou, le portier du PSG a, en effet, été surpris après 4 petites minutes de jeu face à l’Azerbaïdjan.

La suite après cette publicité

Il est ainsi devenu le gardien le plus rapide à encaisser son 1er but après ses débuts avec les Bleus depuis René Llense le 17 février 1935 contre l’Italie. Heureusement pour lui, les hommes de Didier Deschamps ont ensuite réagi et mènent désormais 3 buts à 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier