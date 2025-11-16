EdF : la terrible statistique de Lucas Chevalier

Titularisé pour la première fois dans les cages de l’équipe de France, Lucas Chevalier s’attendait certainement à des débuts plus tranquilles sous le maillot bleu. Sur la pelouse de Tofiq Béhramov, à Bakou, le portier du PSG a, en effet, été surpris après 4 petites minutes de jeu face à l’Azerbaïdjan.

Il est ainsi devenu le gardien le plus rapide à encaisser son 1er but après ses débuts avec les Bleus depuis René Llense le 17 février 1935 contre l’Italie. Heureusement pour lui, les hommes de Didier Deschamps ont ensuite réagi et mènent désormais 3 buts à 1.