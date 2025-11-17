CdM 2026 : Didier Deschamps a une préférence pour le tirage au sort

La France a terminé ses qualifications pour la Coupe du monde 2026 par une victoire en Azerbaïdjan (1-3), sécurisant la première place du groupe et permettant désormais à Didier Deschamps de se projeter pleinement vers le tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Déjà concentré sur la préparation logistique, le sélectionneur tricolore attend le tirage au sort du 5 décembre à Washington pour finaliser le choix du camp de base. Dimanche, il a rappelé son expérience de l’exercice et laissé entrevoir ses préférences.

« Je commence à avoir l’habitude, ça reste un tirage au sort. Quand on regarde les groupes, certains peuvent être plus intéressants de par la proximité entre les matchs et les températures un peu plus clémentes. On en saura beaucoup plus le 5 : les adversaires et où les matchs auront lieu. Après le tirage, on fera en sorte de valider notre camp de base. Comme toutes les équipes ou les sélectionneurs qui ont regardé les possibilités, il y a deux groupes qui paraissent meilleurs pour différentes raisons, sans connaître les adversaires mais de par les distances plus courtes et la possibilité d’avoir des températures un peu plus clémentes », a-t-il déclaré en conférence de presse, tout en précisant qu’une partie de son staff partirait en repérage dès la semaine suivante. D’après les configurations du calendrier, il pourrait s’agir du groupe C, où une tête de série (comme la France) jouerait deux matchs à Boston et un à Miami, ou du groupe L, qui propose deux rencontres à Toronto et une à New York. Ces villes de la zone Est offrent des températures plus douces et des déplacements plus courts que la côte Ouest ou le Mexique.