Nigeria : le mea-culpa d’Eric Chelle après son dérapage face à la RD Congo

Battu par la République démocratique du Congo (1-1, 4-3 t.a.b) dimanche en finale des barrages dans la zone Afrique, le Nigéria ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde. Ce choc sous haute tension, qui s’est conclu par le tir au but victorieux de Chancel Mbemba, a été entaché par une polémique lancée par le sélectionneur des Super Eagles, Eric Chelle. Après le dernier tir congolais, l’ex-coach du Mali s’est rué vers la zone technique adverse, tentant d’en découdre avec un membre du staff congolais, avant d’être stoppé par Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC. En zone mixte, il avait ensuite indiqué que « le gars de la RD Congo a fait du vaudou, pendant la séance de tirs au buts ».

Mais presque 24 heures plus tard, Chelle a voulu clarifier ses propos. « Le football, c’est des émotions. Après le match, j’ai réagi à chaud à cause d’une altercation avec un membre du staff de la RDC qui tentait de venir dans ma zone technique. Je n’ai jamais voulu viser le peuple congolais ni leur staff, que je respecte, a-t-il indiqué dans sa story Instagram. Déçu de notre élimination, mais fier de mes joueurs. Félicitations au Congo, qui a été meilleur. Leur public a montré une belle ferveur, tout comme le nôtre. On avance ensemble pour la suite. »