Coupe du Monde 2026 : les barrages, comment ça marche ?

Gennaro Gattuso n’a pas le vent en poupe, puisque son Italie s’est fait tordre par la Norvège et ira en barrage, dans l’espoir d’obtenir sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Mais le sélectionneur italien avait déjà récolté son lot de critiques avant cela, pour avoir ciblé le système de qualifications de ce Mondial, jugé « injuste », et souligné « qu’en Amérique du sud, six équipes se qualifient directement et que la septième puisse passer par les barrages, alors qu’ici (en Europe), c’est extrêmement serré ». Là-dessus, difficile de lui donner tort. En effet, la zone Amsud (CONMEBOL) a disputé un championnat à 10 équipes, où les 6 premiers se sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde 2026, pendant que le 7e a obtenu un ticket pour le Tournoi de barrages, qui aura lieu en mars prochain.

La suite après cette publicité

Ce Tournoi de barrage offrira 2 derniers tickets pour le Mondial, entre la Bolivie (7e de la zone Amsud), la Nouvelle-Calédonie (zone Océanie), la RD Congo (qui vient de sortir vainqueur d’un premier mini-tournoi de barrage au sein de la zone Afrique), 1 équipe de la zone Asie et 2 équipes de la zone Amérique du Nord et Centrale. Là encore, l’attribution de ces places font jaser, puisque la zone Concacaf (Amérique du Nord et Centrale) dispose déjà de 6 tickets, entre les 3 pays organisateurs (USA, Canada, Mexique) et les 3 premiers des 3 poules de qualification. Les deux meilleurs deuxièmes de ces poules sont donc invités au Tournoi de barrage. Pour la zone Asie, la place se jouera entre l’Irak et les Emirats arabes unis, qui doivent disputer un ultime match mardi.

La suite après cette publicité

Un Tournoi de barrage regroupant toutes les zones, sauf l’Europe

Une fois les 6 sélections totalement déterminées, le Tournoi de barrage pourra prendre place, lors de la trêve de mars et se déroulera de la sorte : les quatre équipes les moins bien placées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola s’affronteront en demi-finales. Les deux mieux classées affronteront directement en finale les 2 vainqueurs des demis. Les deux gagnants de ces finales participeront à la Coupe du Monde 2026. Pour la République démocratique du Congo, le chemin reste donc encore long et semé d’embûches, après avoir déjà remporté le mini-tournoi et éliminé le Cameroun puis le Nigéria.

Et l’Europe là-dedans ? La zone UEFA ne participe pas au Tournoi de barrage, mais dispose de ses propres barrages.Il faut dire que le processus de qualification de la zone Europe est assez alambiqué, avec de base 12 groupes de 4 ou 5 équipes, où seuls les premiers sont qualifiés d’office pour le Mondial. C’est déjà le cas de l’Angleterre, la France, la Croatie, le Portugal et la Norvège, en attendant d’autres nations (qui jouent ce lundi soir et mardi soir), comme l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne, la Suisse ou encore la Belgique.

La suite après cette publicité

Le parcours est encore long pour les barragistes européens

Cela fera 12 qualifiés européens, et il restera encore 4 places à attribuer à l’issue de barrages dont voici les règles : il s’agira d’une compétition à 16 équipes, comprenant les 12 deuxièmes de groupe et les équipes les mieux classées parmi celles ayant terminé premières de leur groupe en Ligue des Nations de l’UEFA – et qui n’ont pas terminé deuxièmes de leur groupe des qualifications. Vous suivez ? Les 16 équipes seront tirées au sort dans quatre tableaux de barrages distincts, composés chacun de quatre équipes qui s’affronteront lors de demi-finales et d’une finale à match unique qui se dérouleront en mars prochain.

Prenons ainsi l’exemple de l’Italie, officiellement en barrage depuis hier soir et sa défaite contre la Norvège. La sélection italienne figurera dans le chapeau 1 du fait de sa 9e place au classement FIFA. Tête de série, elle devrait donc croiser une équipe du quatrième chapeau en demi-finale. Soit potentiellement la Roumanie, la Suède, l’Irlande du Nord ou le perdant du match Pays de Galles-Macédoine du Nord dans le groupe J. Avant de rencontrer une autre sélection en finale. De quoi nourrir le sentiment d’injustice de Gennaro Gattuso…