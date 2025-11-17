Italie : le mea-culpa de Gennaro Gattuso après la défaite contre la Norvège

Dimanche soir, l’Italie s’est inclinée lourdement contre la Norvège sur la pelouse de San Siro (1-4), ce qui la contraint à passer par les barrages pour tenter de se qualifier à la Coupe du monde 2026. Après le coup de sifflet final, le sélectionneur italien Gennaro Gattuso s’est excusé pour la prestation de son équipe, surtout dans le second acte où ses joueurs ont encaissé quatre buts.

« En première période, l’équipe a fait un très bon match, nous n’avons jamais laissé d’espace à la Norvège et nous sommes restés compacts en faisant ce que nous devions faire. En seconde période, nous avons eu énormément de difficultés. Il y a beaucoup de déception, les garçons méritaient une belle soirée. En seconde période, nous avons tout raté : nous leur avons laissé de l’espace et ils en ont profité. Ensuite, nos fragilités sont apparues et je pense que nous devons encore progresser sur cet aspect. Dans ce match, tous nos défauts sont ressortis. Dès que nous encaissons un peu, nous sommes en difficulté », a-t-il déclaré au micro de Sky Sport Italie. Interrogé sur les barrages et les points à corriger, l’ancien coach de Valence a conclu : « le temps est court, mais nous devons travailler sur nos fragilités. Il est trop facile de parler de ceux qui étaient absents. Nous trouverons la solution car nous voulons jouer la demi-finale, puis la finale, et réussir à aller à la Coupe du monde. »