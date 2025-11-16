Menu Rechercher
Commenter 63
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : l’Italie jouera les barrages, Israël termine avec une victoire

Par Valentin Feuillette
2 min.
Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur de l'Italie @Maxppp
terminé - 16/11 Israël 4 Moldavie 1
terminé - 16/11 Italie 1 Norvège 4

Le multiplex du soir a pris des allures de thriller continental, mais une scène dominait toutes les autres : celle du Stadio Meazza, où l’Italie a sombré (1-4) face à la Norvège. Une nouvelle soirée de tension nationale, presque de malaise collectif, tant la Squadra Azzurra semble condamnée à revivre ses traumatismes récents. Pour la troisième campagne mondiale de suite, l’Italie devra passer par les barrages, un mot qui, depuis 2018 et 2022, serre les gorges du pays entier. Pourtant, tout avait bien commencé : Esposito ouvrait le score dès la 11e minute, réveillant un stade prêt à croire au sursaut. Mais l’illusion n’a tenu qu’un temps, avant que la Norvège de Solbakken, portée par Nusa puis un doublé d’un Haaland furieux, n’étouffe Milano avant Strand Larsen dans le temps additonnel (90e+4). Dans ce climat électrique, Gennaro Gattuso est apparu en première ligne, vociférant contre les « incohérences » du règlement FIFA qui rendent les qualifications européennes plus denses, plus piégeuses que dans les autres confédérations. Ses hommes, pourtant auteurs de six victoires en huit matchs, n’auront donc pas suffi pour décrocher un ticket direct.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Norvège Norvège 24 8 +32 8 0 0 37 5
2 Flag Italie Italie 18 8 +9 6 0 2 21 12

Le paradoxe est cruel : l’Italie n’est pas faible, mais elle se retrouve encore dans la zone de danger, condamnée à un barrage où le passé pèse comme un fantôme. Dans les tribunes comme dans les salons, le pays retient déjà son souffle. Pendant que l’Italie s’effondrait, le multiplex offrait d’autres lumières, notamment celle d’Israël, brillant vainqueur en déplacement à Chişinău. Une victoire nette (4-1) face à la Moldavie, où Turgeman a lancé la soirée d’un penalty parfaitement exécuté (21e). Malgré l’égalisation moldave signée Nicolăescu (37e), les hommes de Ben Shimon ont accéléré après la pause, avec Revivo puis Peretz pour sceller un succès maîtrisé. Une rencontre rythmée, portée par un bloc offensif créatif et mobile, qui a fait voler en éclats la résistance moldave. Ce multiplex contrasté a donc mêlé soulagements, drames et explosions de joie, comme toujours dans ces derniers rendez-vous automnaux avant l’hiver footballistique. Mais ce soir, tout tourne inévitablement autour de l’Italie, de ce football transalpin qui avance à reculons, prisonnier d’une histoire récente qui refuse de s’effacer. Alors que les autres poursuivent leur chemin, la Squadra, elle, s’apprête à entrer dans un mois de décembre sous haute tension : un barrage de plus, un barrage de trop, peut-être — mais encore une chance, tout de même, d’éviter un nouveau séisme national.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (63)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Norvège
Israël
Moldavie

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Italie Flag Italie
Norvège Flag Norvège
Israël Flag Israël
Moldavie Flag Moldavie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier