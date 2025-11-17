Norvège : Haaland s’est embrouillé avec Mancini

La Norvège a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 en s’imposant largement 4-1 à San Siro, malgré une première période dominée par l’Italie, qui devait gagner avec un écart impossible de neuf buts pour espérer se qualifier directement. Après l’égalisation d’Antonio Nusa, la tension est montée d’un cran lorsqu’Erling Haaland a réagi vivement à une provocation de Gianluca Mancini, au point que Gianluigi Donnarumma a dû intervenir pour éviter que l’incident ne dégénère. Cette séquence a marqué un tournant psychologique alors que les Norvégiens prenaient progressivement le dessus.

Au coup de sifflet final, Haaland a expliqué ce qui avait déclenché sa colère. « À 1-1, il a commencé à me toucher les fesses, et je me suis dit: "Mais qu’est-ce qu’il fait ?" Alors, je me suis ressaisi et je lui ai dit: "Merci beaucoup pour la motivation, on y va !" ». Après cet épisode, l’attaquant de Manchester City a inscrit deux buts coup sur coup avant que Jørgen Strand Larsen n’alourdisse le score dans le temps additionnel. Satisfait de la tournure des événements, le buteur norvégien a conclu : « après ça, j’ai marqué deux buts, on gagne 4-1, c’est génial. Merci à lui ! ». Haaland a conclu ces qualifications en inscrivant 16 buts en huit rencontres, permettant à son équipe de finir invaincue avec huit succès en autant de matchs.